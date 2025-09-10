Live TV

Femeia care a mușcat limba bărbatului ce a încercat să o agreseze a fost achitată după 61 de ani

Choi Mal-ja
Choi Mal-ja a fost g[sit[ nevinovată după 61 de ani . Foto: Profimedia
Dosarul instanței

O femeie din Coreea de Sud a fost achitată după ce o instanță a reexaminat condamnarea ei veche de zeci de ani pentru că a mușcat limba unui bărbat în timpul unui presupus atac sexual.

Choi Mal-ja avea 18 ani când a fost condamnată pentru vătămare corporală gravă și a primit o pedeapsă de 10 luni de închisoare. Agresorul ei, care avea 21 de ani, a primit o pedeapsă mai ușoară, de șase luni, scrie BBC.

După o campanie de mai mulți ani pentru a-și reabilita numele, în iulie a început un nou proces în orașul Busan, din sudul țării. La prima audiere, procurorii și-au cerut scuze față de ea și, într-o mișcare neobișnuită, au cerut instanței să anuleze condamnarea.

„Nu puteam lăsa acest caz fără răspuns... Voiam să iau apărarea altor victime care au avut aceeași soartă ca mine”, a declarat Choi Mal-ja după achitare.

Pe atunci adolescentă, incidentul i-a schimbat soarta, „transformându-mă dintr-o victimă într-o acuzată”.

„Oamenii din jurul meu m-au avertizat că va fi ca și cum aș arunca cu ouă în stânci, dar nu puteam lăsa acest caz nesoluționat”, a declarat Choi Mal-ja, acum în vârstă de 79 de ani.

Ea le-a mulțumit susținătorilor săi și i-a criticat pe cei aflați la putere, despre care a spus că „au abuzat de autoritatea lor pentru a călca în picioare pe cei slabi și a manipula legea”.

Cazul femeii din Coreea de Sud care a mușcat limba bărbatului ce a încercat să o violeze

Dosarul instanței

Conform dosarului instanței, agresorul a imobilizat-o pe  Choi la pământ undeva în orașul Gimhae, din sudul țării. Ea a reușit să se elibereze doar după ce i-a mușcat aproximativ 1,5 cm din limbă.

Bărbatul a cerut în mod continuu despăgubiri pentru rănile sale și chiar a pătruns în casa lui Choi cu un cuțit, potrivit presei sud-coreene.

Într-una dintre cele mai controversate hotărâri din Coreea de Sud privind violența sexuală, bărbatul a fost condamnat la șase luni de închisoare – cu suspendare pe doi ani – pentru încălcarea proprietății și intimidare.

El nu a fost niciodată acuzat de tentativă de viol.

Choi Mal-ja a primit o pedeapsă mai severă pentru că i-a cauzat vătămări corporale grave, instanța afirmând la momentul respectiv că acțiunile sale au depășit „limitele rezonabile” ale autoapărării.

Ea a fost reținută timp de șase luni în timpul anchetei și a primit ulterior o pedeapsă de 10 luni, cu suspendare pe doi ani.

În 2018, inspirată de mișcarea globală #MeToo, care a prins contur și în Coreea de Sud, Choi a contactat grupuri de susținere și a petrecut aproximativ doi ani adunând dovezi înainte de a depune o cerere de rejudecare.

Calea ei către achitare a fost dificilă. Instanțele inferioare i-au respins cererea, afirmând că nu există dovezi care să susțină afirmațiile sale privind autoapărarea.

Choi a continuat să lupte, spunând că nu dorește ca alte victime ale violenței sexuale să treacă prin ceea ce a trecut ea. „[Ele] nu ar trebui să suporte singure durerea”, a declarat ea pentru The Korea Herald într-un interviu anterior.

În cele din urmă, în decembrie 2024, Curtea Supremă i-a admis cererea de redeschidere a cazului.

Miercuri, după 61 de ani de la incident, Choi Mal-ja a fost achitată.

 

