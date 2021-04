Femeia cu cele mai lungi unghii din lume a renunțat la ele după aproape 30 de ani

Femeia din Texas care avea cele mai lungi unghii din lume a decis să le taie, după aproape 30 de ani, informează CNN.

Ayanna Williams a depășit recordul mondial Guinnes pentru cele mai lungi unghii din lume deținute de o femeie în 2017, când acestea măsurau aproape 6 metri. Pentru manichiură, Ayanna avea atunci nevoie de 20 de ore și două sticle de lac de unghii. În același timp, ea nu putea face anumite activități.

Înainte să le taie, în urmă cu câteva zile, Ayanna Williams a făcut o ultimă măsurătoare: unghiile ei măsurau peste 7,3 metri lungime. Pentru a efectua o manichiură avea acum nevoie de câteva zile și patru sticle de lac de unghii.

Operațiune de tăiere a unghiilor s-a desfășurat la cabinetul unui dermatolog din Forth Worth, Texas, și a fost nevoie de un dispozitiv electric.

Ayanna Williams a spus că, pe viitor, își va crește unghiile cel mult 15 centimetri. Unghiile tăiate vor fi expuse în muzeul francizei Ripley's Believe It or Not! din Orlando, Florida.

Recordul pentru cele mai lungi unghii deținute vreodată de o femeie încă îi aparține lui Lee Redmond, care a încetat să-și taie unghiile în 1979. Ele atinseseră o lungime de 8,5 metri, însă Redmond le-a pierdut într-un accident de mașină petrecut în 2009.

