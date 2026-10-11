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Femeile care își rup coastele ca să își reducă talia. O nouă metodă de remodelare a corpului stârnește îngrijorare în rândul experților

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medici in sala de operație / pacientă remodelare coaste / ilustrație coaste schelet
Cu toate că cei care fac acest tip de operație se laudă că este o procedură sigură, unii experți avertizează că pot apărea „complicații care vor produce durere sau disconfort”. Colaj foto: Profimedia Images / X
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Din articol
„Există multe structuri vitale care ar putea fi lezate” Înainte de noua procedură, unele persoane și-au scos de tot coastele inferioare

Experții din domeniul medical avertizează în legătură cu o nouă procedură controversată de „remodelare a coastelor”, despre care spun că este periculoasă și insuficient studiată, după ce tot mai mulți influenceri au început să apeleze la această tehnică și să o promoveze pe rețelele sociale. Intervenția chirurgicală este menită să schimbe forma taliei – un tip de operație estetică ce merge dincolo de țesuturile moi și de piele, producând modificări la nivelul scheletului, relatează The Independent.

Operația este realizată sub anestezie generală și presupune efectuarea unor incizii de mici dimensiuni folosind un instrument specializat numit piezotom, care emite vibrații de înaltă frecvență pentru a slăbi structura osoasă.

Piezotomul este introdus și ghidat prin ultrasunete în timpul intervenției, potrivit The Sunday Morning Herald. Odată ce osul este suficient de slăbit, chirurgul va pune presiune manual pentru a produce o fractură care afectează doar stratul exterior al osului.

Ultrasunetele sunt folosite pentru a confirma faptul că s-a produs fractura, precum și absența pneumotoraxului (pătrunderea aerului în spațiul dintre plămâni și peretele toracic) și a hemotoraxului (prezența sângelui în același spațiu).

Coastele sunt apoi repoziționate pentru a reduce lățimea taliei. După procedură, pacienții trebuie să poarte un fel de corset special timp de câteva luni, în timp ce coastele se vindecă în noua lor poziție.

Metoda aceasta, numită RibXcar, a fost dezvoltată în 2022 de chirurgul estetician Raul M. Manzaneda Cipriani din Peru.

„Există multe structuri vitale care ar putea fi lezate”

Studiile efectuate până acum oferă rezultate optimiste, însă datele clinice pe termen lung sunt limitate în comparație cu alte intervenții estetice, precum rinoplastia sau augmentarea sânilor.

„Există multe structuri vitale care ar putea fi lezate, în special în cazul unei intervenții efectuate printr-o incizie mică”, a spus profesor Anand Deva, șeful secției de chirurgie plastică de la Universitatea Macquarie din Australia.

„Ideea unei operații minim invazive în proximitatea acestor structuri vitale aproape că garantează faptul că va avea loc un accident”, a mai spus Deva.

Cu toate că cei care fac acest tip de operație se laudă că este o procedură sigură, experți precum cercetătorul postdoctoral Jason Girkin, de la Universitatea din Newcastle și Institutul de Cercetare Medicală Hunter, avertizează că pot apărea „complicații care vor produce durere sau disconfort” întrucât „coastele sunt înconjurate de nervi intercostali”.

„Coastele inferioare nu sunt structuri pur estetice”, a spus și Ricky Sia, vicepreședintele Colegiului Medicilor Esteticieni din Australasia. Acestea joacă un rol important în respirație și contribuie la protejarea unor organe, precum rinichii și splina.

„Regula mea de bază este: dacă nu văd problema, nu operez”, a spus și Justin Perron, unul dintre puținii chirurgi australieni instruiți în folosirea metodei RibXcar.

Înainte de noua procedură, unele persoane și-au scos de tot coastele inferioare

Printre motivele pentru care tot mai multe persoane apelează la remodelarea coastelor se numără faptul că operațiile estetice, în general, nu mai sunt criticate la fel de aspru ca în trecut, iar rețelele sociale au făcut ca astfel de proceduri să devină tot mai populare, potrivit USA Today.

Trendul vine într-o perioadă în care sunt la modă medicamentele de slăbit, iar vedetele extrem de slabe par să domine evenimentele mondene. Unii utilizatori de rețele sociale și-au construit întreaga imagine având ca obiectiv să slăbească cât mai mult.

În trecut, oamenii care își doreau o talie mai strâmtă apelau la liposucție și chiar la îndepărtarea completă a coastelor inferioare, însă această procedură poate provoca probleme grave de sănătate.

Perioada de recuperare după intervenția de remodelare a coastelor nu este una ușoară. Mai mult, operația nu este nici ea ieftină, costul fiind de obicei între 10.000 și 15.000 de dolari.

Editor : Raul Nețoiu

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