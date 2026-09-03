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Fenomen rar în Pacific. Trei cicloane simultane au traversat oceanul, din cauza unui episod El Nino fără precedent

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Oamenii de ştiinţă sunt de acord că schimbările climatice amplifică efectele fenomenului El Nino. Foto: X
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Două uragane puternice şi o furtună tropicală care se intensifică au traversat miercuri Oceanul Pacific, ale cărui ape sunt încălzite de un episod El Nino de o intensitate fără precedent.

Uraganul Lowell a atins miercuri categoria 5, cea mai înaltă, în timp ce se deplasează spre vest, urmat de uraganul Karina (categoria 4).

Conform Centrului Naţional American pentru Uragane (NHC), ambele ar trebui să treacă la mare distanţă de coastele Hawaiiului.

„Valurile generate de Lowell se propagă spre nord şi vor afecta anumite părţi ale insulelor Hawaii în următoarele zile”, a declarat totuşi NHC, ceea ce ar putea duce la condiţii periculoase în apropierea coastelor, potrivit News.ro.

Hawaii încă se reface după trecerea, la jumătatea lunii august, a uraganului Lala, care a provocat inundaţii.

După Lowell şi Karina urmează furtuna tropicală Marie, situată în prezent la câteva sute de kilometri de coastele mexicane şi care „ar trebui să se transforme într-un uragan mai târziu în cursul zilei”, potrivit NHC.

„Încălzirea asociată fenomenului El Niño creează condiţiile propice pentru aceste furtuni, care sunt alimentate în mare parte de apele calde”, a declarat pentru AFP Julia Cole, climatolog la Universitatea din Michigan.

„O succesiune de trei furtuni este cu siguranţă un fenomen rar de observat”, adaugă ea.

O succesiune similară de patru cicloni a avut loc în 2015, un alt an marcat de un fenomen El Niño intens.

„Sistemul climatic s-a încălzit cu adevărat în ultimii douăzeci de ani”, susţine Benjamin Kirtman, de la Universitatea din Miami, subliniind că temperatura apelor de suprafaţă se află deja la niveluri aproape record.

Potrivit Agenţiei Americane pentru Observarea Oceanelor şi Atmosferei (NOAA), fenomenul El Nino din acest an are 69% şanse să devină cel mai intens înregistrat vreodată. Acesta provoacă deja fenomene meteorologice extreme în întreaga lume, deşi se preconizează că îşi va atinge apogeul abia în noiembrie.

Fenomen climatic care are loc o dată la doi până la şapte ani; acesta apare atunci când vânturile din est, care în mod normal reţin apele calde în vestul Pacificului, slăbesc temporar, permiţând acestora să revină la suprafaţă şi să se deplaseze spre est.

Atunci când temperaturile la suprafaţă se menţin peste valorile normale timp de câteva luni, acest lucru provoacă mai multe furtuni deasupra regiunii, ceea ce are repercusiuni asupra întregii atmosfere terestre.

În consecinţă, clima devine mai caldă şi mai uscată în anumite zone, iar în altele mai răcoroasă şi mai umedă.

Oamenii de ştiinţă sunt de acord că schimbările climatice amplifică efectele fenomenului El Nino.

Nu există însă un consens cu privire la faptul dacă schimbările climatice intensifică fenomenul El Nino în sine, chiar dacă încep să apară dovezi în acest sens.

 

Editor : C.L.B.

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