Fenomenul El Nino s-a instalat în Pacific: urmează luni cu temperaturi „de foc” și fenomene meteo extreme

El Nino - fenomenul meteorologic natural din Pacific care determină creșterea temperaturilor globale - a început oficial, afirmă oamenii de știință americani. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a Statelor Unite (NOAA) a declarat că fenomenul El Nino este în prezent în desfășurare în Pacificul tropical, temperaturile la suprafața mării înregistrând o creștere bruscă în ultimele luni. Multe prognoze sugerează că acesta ar putea deveni un așa-numit „super” El Nino și chiar să se numere printre cele mai puternice fenomene de acest gen înregistrate vreodată, anunță BBC.

Venind pe fondul încălzirii provocate de om de-a lungul a zeci de ani, acesta ar putea aduce un alt an cu temperaturi record - cel mai probabil în 2027 - cu perturbări ale vremii, aprovizionării cu alimente și economiilor care se vor extinde până în acel an.

Acest anunț al NOAA nu este o surpriză, întrucât meteorologii se așteptau la această fază de încălzire de când fenomenul „soră” mai rece, La Nina, s-a estompat la sfârșitul anului trecut.

Temperaturile de la suprafața mării în Pacificul central și tropical au depășit acum pragul de 0,5 °C peste medie pe care oamenii de știință americani îl folosesc pentru a defini un eveniment El Nino.

NOAA a observat, de asemenea, că vânturile de deasupra Pacificului ecuatorial încep să se schimbe - un semn că atmosfera răspunde acum la încălzirea oceanului, nu doar că oceanul se încălzește de la sine. Ceea ce i-a surprins pe cercetători este cât de sigure sunt deja modelele computerizate în ceea ce privește intensitatea acestuia.

Intensitatea fenomenului El Nino se măsoară în funcție de cât de mult depășesc temperaturile de la suprafața mării media într-o zonă cheie a Pacificului. Un eveniment puternic este definit ca fiind cu peste 1,5 °C peste medie; unul foarte puternic, cu peste 2 °C.

În prognoza sa din iunie, NOAA a estimat probabilitatea unui El Nino foarte puternic la 63%, afirmând că acesta „s-ar număra printre cele mai puternice fenomene El Niño înregistrate în istorie, începând cu 1950”.

Climatologii avertizează că La Nina va afecta producţia de grâu şi porumb în SUA, precum şi producţia de soia, orz, grâu şi porumb în America Latină. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Unele dintre cele mai recente modele americane și europene (ECMWF) merg și mai departe, indicând că temperaturile din Pacificul tropical ar putea crește cu peste 3 °C peste medie până la sfârșitul anului.

Cea mai mare îngrijorare este că toate acestea se petrec pe o planetă care este deja mult mai caldă.

„Trebuie să ne facem griji în legătură cu consecințele”, a declarat prof. Adam Scaife, șeful departamentului de prognoze lunare și decenale al Serviciului Meteorologic Britanic (Met Office). „Actualul fenomen El Nino se suprapune peste o încălzire globală deja semnificativă. Aceasta înseamnă că temperaturile reale din regiunile afectate ar putea fi fără precedent, deoarece încălzirea provocată de El Nino este amplificată de schimbările climatice.”

Un fenomen El Nino foarte puternic crește de obicei temperaturile globale ale aerului cu aproximativ 0,2 °C, eliberând în atmosferă căldura stocată în ocean. Această explozie suplimentară lovește acum o lume care deja înregistrează recorduri.

Anul 2024 - cel mai cald din istorie - a fost amplificat de un El Niño care nici măcar nu a fost deosebit de puternic. Și, în ciuda efectului de răcire al unui eveniment La Nina, 2025 a fost totuși al treilea cel mai cald an din istorie, mai cald chiar decât anul super-El Nino din 2016.

„La sfârșitul acestui an și până în 2027, este probabil să asistăm la temperaturi foarte ridicate la nivel global”, a declarat prof. Scaife.

În 2027, este probabil să ne confruntăm cu un exces de căldură pe lângă încălzirea globală cu care ne confruntăm deja, iar acest lucru ar putea duce cu ușurință la un alt an în care temperatura va depăși pragul de 1,5 grade de încălzire față de nivelurile de la sfârșitul secolului al XIX-lea

Nu există două fenomene El Nino identice, dar efectele negative se resimt cel mai puternic în zonele tropicale. Inundațiile sunt frecvente în nordul Peruului și în sudul Ecuadorului și pot ajunge până în anumite părți din Africa de Est, Asia Centrală și sudul Statelor Unite.

În același timp, riscul de secetă și incendii de pădure crește în mare parte din Australia, Indonezia și nordul Americii de Sud, afectând agricultura și rezervele alimentare globale.

El Nino tinde, de asemenea, să reducă numărul uraganelor din Atlantic, iar meteorologii se așteaptă deja la un sezon mai liniștit decât media.

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„Deși acest lucru pare a fi un lucru bun, pentru America Centrală aceasta duce la precipitații mult mai reduse și la condiții potențiale de secetă”, a declarat Liz Stephens, profesoară de riscuri climatice și reziliență la Universitatea din Reading.

Chiar și Marea Britanie simte acest fenomen, deși slab: El Nino poate înclina balanța către un început blând și un sfârșit rece al iernii, deși legăturile sunt vagi.

Pentru mulți, prognoza este departe de a fi abstractă.

„O declarație privind El Nino nu este doar o altă prognoză meteorologică - pentru milioane de oameni este o sirenă mortală de care trebuie să se teamă”, a spus Mohamed Adow, directorul grupului de campanie Power Shift Africa.

Înseamnă lipsa ploilor, culturi pe cale de a muri, creșterea prețurilor la alimente și familii împinse din nou la limită. În special în Africa de Est, acest fenomen va afecta comunitățile deja lovite de secetă și inundații în ultimii ani

Agenția Meteorologică din Japonia (JMA) are o opinie similară cu cea a NOAA, considerând că sunt prezente condițiile El Nino. Aceasta adaugă că este aproape sigur că fenomenul va dura până în toamnă.

Totuși, nu toate agențiile sunt gata să facă această declarație. Biroul de Meteorologie din Australia (BoM) folosește un criteriu mai strict, cerând ca temperaturile la suprafața mării să depășească cu 0,8 °C media.

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Săptămâna aceasta, acesta a declarat că Pacificul tropical „se apropie de condițiile El Nino”, temperaturile din Pacificul central depășind deja pragurile, dar nu a mers până la a declara oficial că fenomenul a început.

Se așteaptă ca El Nino să se dezvolte mai târziu în acest an și se spune că ar putea fi puternic, anunță BBC.

El Nino apare la fiecare doi până la șapte ani și durează de obicei aproximativ un an. Încă nu există dovezi concludente că schimbările climatice fac aceste fenomene mai puternice sau mai frecvente, dar o lume în încălzire le poate amplifica efectele.

Editor : C.A.