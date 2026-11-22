Lansarea celui mai așteptat joc video din ultimul deceniu, GTA VI, a stabilit noi recorduri nu doar pentru industrie, ci și pentru întregul domeniu al divertismentului. În primele 24 de ore, jocul a generat încasări de 3,8 miliarde de dolari și a depășit încasările filmului „Avengers: Endgame”, pelicula cu cele mai mari încasări din istorie, sau cele ale celui mai de succes turneu Taylor Swift. Totodată, precomenzile au atins un număr record de 32,5 milioane de exemplare vândute la prețuri cuprinse între 80 și 100 de dolari.

La nivel de jocuri video, Grand Theft Auto VI a spulberat precedentul record de încasări pentru primele 24 de ore stabilit în urmă cu 13 ani, chiar de predecesorul său GTA V. Noul joc a generat venituri de peste patru ori mai mari.

„Este un moment cultural la care cred că și cei care nu sunt pasionați de jocuri video vor vrea să participe. Vor dori să înțeleagă seria de meme-uri și postări care vor apărea online. Va fi un moment cultural pe care nimeni nu vrea să îl rateze”, e de părere o pasionată a jocurilor video.

Fenomenul GTA VI a generat cu 7 procente mai multe mesaje pe rețelele de social media decât a adunat Campionatul Mondial de Fotbal din acest an.

Încasările stabilite depășesc și recordul absolut la Box Office, stabilit de „Avengers: Endgame” cu ajutorul relansării extinse Encore din acest an. Filmul Marvel a avut încasări globale de 2,95 de miliarde de dolari, sub cele 3,8 miliarde adunate de GTA VI în doar 24 de ore.

Jocul a spulberat, în numai o zi, și veniturile obținute de cel mai de succes turneu muzical din istorie. Între 2023 și 2024, „Eras Tour” al artistei Taylor Swift a generat încasări de 2,1 miliarde de dolari.

Lansarea GTA VI a făcut și ca milioane de oameni din lumea întreagă să își ia zi de concediu, iar unele companii chiar au acordat această zi liberă angajaților din proprie inițiativă.

„Consider că toată lumea ar trebui să își ia o zi liberă pentru a face ceva distractiv, fie că asta înseamnă gaming sau altceva. Și dacă GTA este motivul pentru a face asta, cu atât mai bine!”, spune Sarah Michelle Lahti, marketing manager în cadrul unei companii IT.

Jocul a obținut un scor de 9,9 din 10 din partea criticilor și jurnaliștilor și 8 nominalizări la cele mai importante premii de gaming, printre care și pentru „cel mai bun joc al anului”. Cu toate acestea, recenziile utilizatorilor sunt mixte. Aceștia oferă, în medie, nota 5,5 din 10 jocului.

Jucătorii sunt nemulțumiți de faptul că GTA VI a fost lansat doar pentru console, de opțiunile limitate în luarea deciziilor, dar și de faptul că povestea pune un accent prea mare pe problemele din relația de cuplu a celor două personaje principale.

Editor : Izabela Zaharia