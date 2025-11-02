Live TV

Fenomenul soldaților nord-coreeni din Ucraina care vor să dezerteze pentru „o viață normală” în Sud

Soldați Coreea de Nord în Rusia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Un al doilea soldat nord-coreean capturat în Ucraina şi-a exprimat dorinţa de a dezerta în Coreea de Sud, a declarat duminică pentru AFP o organizație care lucrează cu dezertori nord-coreeni.

Serviciile de informaţii sud-coreene şi cele din mai multe ţări occidentale estimează că peste 10.000 de soldaţi nord-coreeni au fost trimişi în Rusia în 2024, în principal în regiunea Kursk, pentru a sprijini efortul de război al Moscovei împotriva Ucrainei.

În ianuarie, autorităţile de la Seul au raportat capturarea a doi dintre ei. Unul a spus că îşi doreşte "o viaţă normală" în Sud, potrivit unui parlamentar sud-coreean care i-a vizitat în februarie.

El a reiterat această cerere în timpul unui interviu pentru un documentar, dar de această dată compatriotul său a exprimat aceeaşi dorinţă.

„La sfârşitul interviului, cei doi bărbaţi i-au cerut producătorului să-i ducă în Sud”, a declarat pentru AFP Jang Se-yul, directoarea Gyeore-eol Nation United, un grup de sprijin pentru transfugi care a coorganizat interviul.

Discuţiile au avut loc pe 28 octombrie la Kiev, într-un loc nedivulgat, unde cei doi bărbaţi sunt ţinuţi captivi.

„Au implorat-o pe cea care îi intervieva să le promită că se va întoarce după ei”, a adăugat Jang, el însuşi transfug.

Înregistrarea video a acestui interviu nu este încă publică, dar ar trebui să fie lansată în următoarele săptămâni, potrivit lui Jang. Fotografiile publicate de organizaţia sa îl arată pe unul dintre deţinuţi pregătindu-se să citească scrisori de la compatrioţi care locuiesc acum în Sud.

Constituţia sud-coreeană prevede că toţi coreenii, inclusiv cei din Nord, sunt cetăţeni cu drepturi depline, iar Seulul a clarificat că această regulă se aplică şi prizonierilor de război din Ucraina.

Potrivit serviciilor secrete sud-coreene, militarilor regimului de la Phenian li s-a ordonat să se sinucidă pentru a evita capturarea.

Prin urmare, trimiterea lor înapoi în Coreea de Nord ar fi echivalentă cu o condamnare la moarte, a declarat Yu Yong-weon, deputatul care s-a întâlnit cu cei doi prizonieri.

Phenianul a recunoscut abia în aprilie că a trimis militari în Rusia şi că unii dintre ei au murit.

Serviciile de informaţii sud-coreene estimează însă cifra la aproximativ 2.000 de soldaţi ucişi.

Editor : I.B.

