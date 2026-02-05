Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor: care sunt probleme menționate de autorități

Autoritățile japoneze dintr-un oraș situat în apropierea Muntelui Fuji au anulat festivalul cireților înfloriți din acest an, afirmând că numărul crescut de turiști este imposibil de gestionat pentru localnici, scrie BBC News. Afluxul de turiști în orașul Fujiyoshida a dus la congestii cronice de trafic și la poluarea mediului, iar unii locuitori afirmă că au avut de-a face cu turiști care au pătruns fără permisiune în grădini private sau și-au făcut nevoile în acestea.

Zona este o destinație populară în timpul primăverii, deoarece cireșii japonezi, renumiți în întreaga lume, sunt în plină floare și pot fi admirați cu Muntele Fuji în fundal.

Însă peisajul pitoresc al orașului Fujiyoshida amenință „viața liniștită a cetățenilor”, a explicat primarul orașului, adăugând: „Avem un puternic sentiment de criză”.

„Pentru a proteja demnitatea și mediul de viață al cetățenilor noștri, am decis să punem capăt festivalului care se desfășoară de 10 ani”, a declarat marți primarul Fujiyoshida, Shigeru Horiuchi, când a făcut anunțul.

În aprilie 2016, autoritățile au anunțat că vor deschide porțile parcului Arakurayama Sengen pentru a găzdui turiști în timpul sezonului sakura (flori de cireș).

Parcul oferă o vedere panoramică asupra orașului de la pagoda sa, cu mai multe locuri demne de fotografiat și „instagramabile”.

Autoritățile din Fujiyoshida au început să organizeze evenimentul anual în parcul Arakurayama Sengen, în speranța de a spori atractivitatea zonei și de a crește numărul de vizitatori prin crearea „unei atmosfere pline de viață în zonă”.

Cu toate acestea, autoritățile spun că numărul de vizitatori din ultimii ani a „crescut dramatic, depășind capacitatea orașului și ducând la un turism excesiv, care are un impact grav asupra mediului de viață al locuitorilor locali”.

Acum, până la 10.000 de vizitatori se adună zilnic în oraș în timpul sezonului de înflorire, adaugă autoritățile din Fujiyoshida într-o declarație.

Această creștere se datorează „factorilor precum yenul slab și popularitatea explozivă alimentată de rețelele sociale”.

Autoritățile orașului spun că turiștii „deschideau ușile caselor private fără permisiune pentru a folosi toaleta”, intrau fără permisiune, aruncau gunoi și „defecau în curțile private și făceau scandal când locuitorii le atrăgeau atenția”.

Deși festivalul nu va mai avea loc, orașul se pregătește pentru un număr crescut de vizitatori în lunile aprilie și mai.

Nu este prima dată când autoritățile japoneze trebuie să ia măsuri pentru a face față turiștilor pasionați de fotografie.

În 2024, oficialii au blocat unul dintre cele mai iconice locuri pentru fotografii din Japonia, în Fujikawaguchiko, cu o barieră neagră mare, în încercarea de a descuraja turiștii cu comportament necivilizat.

Locuitorii din Fujikawaguchiko au acuzat turiștii străini că aruncă gunoiul și parchează ilegal în timp ce caută fotografia perfectă.

Japonia nu este singura țară care depune eforturi pentru a descuraja aglomerația cauzată de turiști.

Luni, autoritățile italiene au introdus o taxă de 2 euro pentru accesul la zona de observare a iconicei Fântâni Trevi din Roma, care anterior putea fi vizitată gratuit. Autoritățile spun că taxa va fi utilizată pentru a ajuta la gestionarea numărului de turiști și pentru a strânge fonduri pentru întreținerea monumentului.

În Veneția, turiștii care doresc să viziteze orașul italian în anumite zile între aprilie și iulie vor trebui să plătească 5 euro dacă rezervă în avans sau 10 euro dacă rezervă în ultimul moment.

