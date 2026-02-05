Live TV

Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor: care sunt probleme menționate de autorități

Data actualizării: Data publicării:
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
Cireși înfloriți (sakura) în Fukiyoshida, cu Muntele Fuji în fundal Foto: Profimedia

Autoritățile japoneze dintr-un oraș situat în apropierea Muntelui Fuji au anulat festivalul cireților înfloriți din acest an, afirmând că numărul crescut de turiști este imposibil de gestionat pentru localnici, scrie BBC News. Afluxul de turiști în orașul Fujiyoshida a dus la congestii cronice de trafic și la poluarea mediului, iar unii locuitori afirmă că au avut de-a face cu turiști care au pătruns fără permisiune în grădini private sau și-au făcut nevoile în acestea.

Zona este o destinație populară în timpul primăverii, deoarece cireșii japonezi, renumiți în întreaga lume, sunt în plină floare și pot fi admirați cu Muntele Fuji în fundal.

Însă peisajul pitoresc al orașului Fujiyoshida amenință „viața liniștită a cetățenilor”, a explicat primarul orașului, adăugând: „Avem un puternic sentiment de criză”.

„Pentru a proteja demnitatea și mediul de viață al cetățenilor noștri, am decis să punem capăt festivalului care se desfășoară de 10 ani”, a declarat marți primarul Fujiyoshida, Shigeru Horiuchi, când a făcut anunțul.

În aprilie 2016, autoritățile au anunțat că vor deschide porțile parcului Arakurayama Sengen pentru a găzdui turiști în timpul sezonului sakura (flori de cireș).

Parcul oferă o vedere panoramică asupra orașului de la pagoda sa, cu mai multe locuri demne de fotografiat și „instagramabile”.

Autoritățile din Fujiyoshida au început să organizeze evenimentul anual în parcul Arakurayama Sengen, în speranța de a spori atractivitatea zonei și de a crește numărul de vizitatori prin crearea „unei atmosfere pline de viață în zonă”.

Cu toate acestea, autoritățile spun că numărul de vizitatori din ultimii ani a „crescut dramatic, depășind capacitatea orașului și ducând la un turism excesiv, care are un impact grav asupra mediului de viață al locuitorilor locali”.

Acum, până la 10.000 de vizitatori se adună zilnic în oraș în timpul sezonului de înflorire, adaugă autoritățile din Fujiyoshida într-o declarație.

Această creștere se datorează „factorilor precum yenul slab și popularitatea explozivă alimentată de rețelele sociale”.

Autoritățile orașului spun că turiștii „deschideau ușile caselor private fără permisiune pentru a folosi toaleta”, intrau fără permisiune, aruncau gunoi și „defecau în curțile private și făceau scandal când locuitorii le atrăgeau atenția”.

Deși festivalul nu va mai avea loc, orașul se pregătește pentru un număr crescut de vizitatori în lunile aprilie și mai.

Nu este prima dată când autoritățile japoneze trebuie să ia măsuri pentru a face față turiștilor pasionați de fotografie.

În 2024, oficialii au blocat unul dintre cele mai iconice locuri pentru fotografii din Japonia, în Fujikawaguchiko, cu o barieră neagră mare, în încercarea de a descuraja turiștii cu comportament necivilizat.

Locuitorii din Fujikawaguchiko au acuzat turiștii străini că aruncă gunoiul și parchează ilegal în timp ce caută fotografia perfectă.

Japonia nu este singura țară care depune eforturi pentru a descuraja aglomerația cauzată de turiști.

Luni, autoritățile italiene au introdus o taxă de 2 euro pentru accesul la zona de observare a iconicei Fântâni Trevi din Roma, care anterior putea fi vizitată gratuit. Autoritățile spun că taxa va fi utilizată pentru a ajuta la gestionarea numărului de turiști și pentru a strânge fonduri pentru întreținerea monumentului.

În Veneția, turiștii care doresc să viziteze orașul italian în anumite zile între aprilie și iulie vor trebui să plătească 5 euro dacă rezervă în avans sau 10 euro dacă rezervă în ultimul moment.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Kelemen Hunor
5
Președintele UDMR crede că profesorii trebuie să rămână cu normele didactice actuale...
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digi Sport
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Heavy snowfall in Aomori Prefecture, northern Japan
35 de morți, sute de răniți și zăpadă al cărei strat atinge și 4 metri. Nordul Japoniei, lovit deja, așteaptă ninsori și mai abundente
Tasmania
Cum poate greși AI în planificarea unei călătorii: Cazul turiștilor trimiși să caute izvoare termale inexistente în Tasmania
Kim Jong Un
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Lady Gaga
Lady Gaga, în lacrimi, denunţă acţiunile ICE, în concert la Tokyo: „Sunt distruse vieţi sub ochii noştri”
Japonia
Ninsorile abundente au făcut victime în Japonia: Cel puțin 14 oameni au murit şi aproape 200 au fost răniți
Recomandările redacţiei
Vicepreşedintele american, JD Vance.
Cooperarea cu Rusia nu schimbă poziția SUA privind războiul din...
INSTANT_ROBERT_NEGOITA_04_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
SUA și Rusia, pe punctul de a încheia un acord crucial pentru...
radu miruta
Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa...
Ultimele știri
O nouă lovitură pentru Elon Musk: VW a vândut anul trecut, în Europa, mai multe vehicule electrice decât Tesla. Topul mărcilor pe 2025
Trump nu exclude noi atacuri aeriene ale SUA asupra Iranului: „Am auzit că Teheranul încearcă să reia programul nuclear”
Rezultate LOTO - Joi, 5 februarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Fostul jucător de la Dinamo şi Rapid anunţă revenirea FCSB-ului: “Dacă prinde play-off-ul, mi-e teamă că va...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Florin Prunea, dat pe spate de o concurentă de la Desafio. E soția unui artist celebru din România
Adevărul
STENOGRAME Angajații CFR acuzați de mită s-au consultat cu ChatGPT înainte de audieri. „Vrei să îți spun cum...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Mulțumesc, nea Gigi. Nici nu visam la 1.000.000 €”. Becali l-a făcut milionar, apoi i-a închis ușa-n nas...
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Scrisoarea unui șofer către polițiști după ce a fost amendat pentru depășirea vitezei cu doar 0,08 km/h: „Am...
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a pierdut casa pe care „a ipotecat-o” pentru a...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...