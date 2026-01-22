FIFA a stabilit cine va înmâna trofeul Cupei Mondiale, pe 19 iulie, la New York

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va înmâna trofeul Cupei Mondiale echipei câştigătoare pe 19 iulie, a declarat preşedintele FIFA, Gianni Infantino, scrie DPA.

Finala Campionatului Mondial 2026 va avea loc la New York, New Jersey, iar Mexico City va găzdui meciul de deschidere.

Fără a-l numi pe Turmp, Infantino a declarat joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos (Elveţia), că el şi preşedintele co-gazdelor vor conduce ceremonia de premiere după finală, în East Rutherford (New Jersey), scrie Agerpres.

Rămâne incert dacă preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum şi prim-ministrul canadian Mark Carney vor fi, de asemenea, implicaţi din partea celorlalte două ţări gazdă ale CM 2026.

Infantino şi Trump sunt apropiaţi, iar Infantino i-a acordat lui Trump Premiul FIFA pentru Pace la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale din 5 decembrie, de la Washington.

Cei doi au condus, de asemenea, ceremonia de premiere la Cupa Mondială a Cluburilor din iulie 2025, în East Rutherford.

Şefii de stat ai naţiunilor gazdă sunt implicaţi în mod tradiţional în ceremoniile de premiere la Cupa Mondială, aşa cum au făcut preşedintele rus Vladimir Putin în 2018 şi emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, în 2022.

