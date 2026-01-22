Live TV

FIFA a stabilit cine va înmâna trofeul Cupei Mondiale, pe 19 iulie, la New York

Data publicării:
Donald Trump
Foto Profimedia

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va înmâna trofeul Cupei Mondiale echipei câştigătoare pe 19 iulie, a declarat preşedintele FIFA, Gianni Infantino, scrie DPA.

Finala Campionatului Mondial 2026 va avea loc la New York, New Jersey, iar Mexico City va găzdui meciul de deschidere.

Fără a-l numi pe Turmp, Infantino a declarat joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos (Elveţia), că el şi preşedintele co-gazdelor vor conduce ceremonia de premiere după finală, în East Rutherford (New Jersey), scrie Agerpres.

Rămâne incert dacă preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum şi prim-ministrul canadian Mark Carney vor fi, de asemenea, implicaţi din partea celorlalte două ţări gazdă ale CM 2026.

Citește și

Care este poziția Franței după ce Germania a anunțat că boicotează CM 2026

Infantino şi Trump sunt apropiaţi, iar Infantino i-a acordat lui Trump Premiul FIFA pentru Pace la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale din 5 decembrie, de la Washington.

Cei doi au condus, de asemenea, ceremonia de premiere la Cupa Mondială a Cluburilor din iulie 2025, în East Rutherford.

Şefii de stat ai naţiunilor gazdă sunt implicaţi în mod tradiţional în ceremoniile de premiere la Cupa Mondială, aşa cum au făcut preşedintele rus Vladimir Putin în 2018 şi emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, în 2022.

Citește și

Germania va lua în considerare boicotarea Cupei Mondiale din SUA. Și nu doar ea: „Mi-e greu să cred că ţările europene vor participa”


 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Oameni pe strada in Bucuresti
2
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
3
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Donald Trump dublu
4
Marele divorț de la Davos: aliații Statelor Unite trasează o linie roșie împotriva...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu degetul
Digi Sport
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu degetul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Traian Băsescu, despre Comisia pentru Pace: „O jucărie pe care şi-o face Trump”. Cum comentează fostul președinte poziția României
Vladimir Putin și Donald Trump.
Mesajul lui Trump pentru Putin: ce i-a transmis președintelui rus despre războiul din Ucraina după discuția cu Zelenski, la Davos
donald trump nicusor dan presidency ro
România, sub presiuni legate de Consiliul pentru Pace al lui Trump. Armand Goșu: „Avem pretextul perfect: n-avem bani”
VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
Delcy Rodriguez a asigurat SUA de cooperare înainte de capturarea lui Nicolas Maduro: „Voi lucra indiferent de consecințe”
Donald Trump
Care este nivelul de aprobare al americanilor față de politicile lui Donald Trump. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie
Recomandările redacţiei
zelenski davos
Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune...
Switzerland Davos Trump
Șeful NATO nu poate negocia în numele Groenlandei sau al Danemarcei...
george simion si vladimir jirinovski taie toruri in forma unor tari: groenlanda si ucraina - colaj
Gestul lui Simion: Un politician rus ultranaționalist tăia în 2019 un...
dolari sua ue uniunea europeana
„Noi avem toate cărţile”. Trump ameninţă cu „represalii majore”, dacă...
Ultimele știri
Petrolier rusesc, interceptat de Franța în Marea Mediterană. Nava, suspectată că opera sub pavilion fals
Volodimir Zelenski, critici la adresa Europei pe tema răspunsului slab în privința Groenlandei: „40 de soldaţi nu vor proteja nimic”
Plata parţială a salariilor de la combinatul siderurgic din Galaţi, analizată de Guvern în negocierile pentru Planul de reorganizare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Cazul Mario Iorgulescu, pe masa judecătorilor CCR. Fiul șefului LPF a acuzat că i s-au încălcat drepturile...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Incredibil! A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB!
Adevărul
Legea cumulului pensiei cu salariul 2026: cine este vizat și ce pensii nu se reduc. Clarificări oficiale
Playtech
Cât costă alimentele de bază în New York în 2026: cât plătești pentru pâine, lapte, ouă sau carne de porc
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Pro FM
Șerban Copoț de la Animal X, mesaj superb pentru soția care i-a dăruit trei copii: "Mă dau mare ce norocos...
Film Now
Nominalizări Oscar 2026. Actorii și actrițele care luptă pentru cel mai râvnit trofeu
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Newsweek
Ciolacu, atac dur la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor. „Eu am dat, tu ai tăiat”. Cine are dreptate?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat