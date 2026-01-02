Live TV

Fiica lui Kim Jong Un, apariție surpriză în prima azi a anului. Unde a fost văzută Ju Ae

kim jong un cu sotia si si fiica lor Ju Ae, si oficiali, la mausoleu
Fiica lui Kim Jong Un (centru) a fost văzută la mausoleul Kumsusan. Sursă foto: kcnawatch.org
„Familie stabilă” „Nu are nici măcar vârsta necesară pentru a se înscrie în partid”

Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, care este probabil pregătită să îi succeadă, şi-a însoţit părinţii în prima sa vizită publică la mausoleul Kumsusan, pentru a aduce un omagiu foştilor lideri, potrivit fotografiilor publicate vineri de mass-media de stat.

Ju Ae a apărut din ce în ce mai des în mass-media de stat în ultimii trei ani, alimentând speculaţiile analiştilor şi ale agenţiei de informaţii din Coreea de Sud că ar putea fi în linie pentru a deveni liderul de a patra generaţie al ţării, scrie Reuters, potrivit News.ro.

Cheong Seong-chang, vicepreşedinte al grupului de reflecţie Sejong Institute, a considerat prima apariţie a lui Ju Ae la palatul Kumsusan ca fiind o mişcare calculată a tatălui său înaintea viitorului congres al partidului de guvernământ, la care succesiunea ei ar putea fi oficializată.

Kim a fost însoţit de soţia sa, Ri Sol Ju, şi de înalţi oficiali în cadrul vizitei din 1 ianuarie, Ju Ae aflându-se între părinţii săi în sala principală a Palatului Soarelui Kumsusan, după cum arată fotografiile agenţiei de ştiri de stat KCNA.

„Familie stabilă”

Hong Min, expert în Coreea de Nord la Institutul Coreean pentru Unificare Naţională, a declarat că Coreea de Nord a prezentat o imagine a „familiei stabile” a lui Kim, arătând-o pe soţia şi fiica acestuia alături de Kim la evenimente importante.

Kim Ju Ae, care se crede că s-a născut la începutul anilor 2010, a participat la sărbătorile de Anul Nou din acest an, potrivit presei de stat. În septembrie, ea a călătorit la Beijing împreună cu tatăl ei, în prima sa ieşire publică în străinătate.

Kim vizitează Kumsusan pentru a-şi onora bunicul şi fondatorul statului, Kim Il Sung, şi tatăl său, Kim Jong Il, la date şi aniversări importante, într-un gest care afirmă moştenirea dinastică a ţării dotate cu arme nucleare.

Coreea de Nord nu a confirmat niciodată vârsta lui Ju Ae.

„Nu are nici măcar vârsta necesară pentru a se înscrie în partid”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Unificării din Coreea de Sud a refuzat să comenteze apariţia lui Ju Ae. Un oficial a declarat reporterilor că, în opinia guvernului, este prea devreme să se spună că ea este succesoarea, având în vedere vârsta ei şi faptul că nu deţine o funcţie oficială.

Hong a spus că rolurile potenţiale ale celorlalţi copii ai lui Kim au lăsat loc pentru prudenţă în a trage concluzii cu privire la succesiunea lui Ju Ae.

„Este practic imposibil să o desemnezi public pe Kim Ju Ae, care se crede că tocmai a împlinit 13 ani, ca succesoare, când ea nu are nici măcar vârsta necesară pentru a se înscrie în Partidul (Muncitorilor)”, a spus Hong.

