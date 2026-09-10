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Fiica lui Kim Jong-un ar avea un frate sau o soră mai mică. Ce spun serviciile de informații sud-coreene despre succesiunea la Phenian

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kim jong un si kim ju ae
Kim Jong Un și fiica sa Kim Ju Ae. Sursa foto: Profimedia Images
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Fiica liderului nord-coreean Kim Jong-un ar avea un frate sau o soră mai mică, a declarat serviciul de informaţii sud-coreean (NIS), care urmăreşte îndeaproape familia dinastiei ce conduce ţara comunistă încă de la înfiinţarea acesteia, în 1948, relatează AFP.

„Serviciul naţional de informaţii estimează în prezent că Kim Ju Ae este tratată ca moştenitoare, dar înţelege că are un frate sau o soră mai mică”, a transmis agenţia într-un comunicat citat de news.ro, menţionând numele fiicei a cărei existenţă a fost dezvăluită abia în 2022 şi pe care Kim Jong-un o prezintă din ce în ce mai des alături de el.

Serviciile de informaţii sud-coreene estimaseră anterior că Kim Jong-un are probabil trei copii, dar ordinea naşterilor acestora rămâne incertă.

Familia Kim conduce Coreea de Nord cu mână de fier de zeci de ani. Un cult al personalităţii în jurul „descendenţei sale de pe Muntele Paektu” impregnează viaţa de zi cu zi în această ţară izolată pe scena diplomatică.

NIS a adăugat că încearcă în continuare să stabilească dacă Kim Ju Ae are un frate mai mare, dar consideră că, „chiar dacă acesta există, nu se află în poziţia de a deveni succesor”.

Începând din 2022, Kim Ju Ae a apărut alături de liderul nord-coreean la mai multe evenimente politice importante, în special cu ocazia unei vizite foarte mediatizate la Beijing.

Presa de stat nord-coreeană a descris-o, de asemenea, drept „copilul mult iubit” şi „o personalitate importantă menită să conducă” (hyangdo în coreeană), o expresie rezervată, de obicei, celor mai înalţi lideri şi succesorilor acestora.

Succesiunea la conducerea Coreei de Nord rămâne învăluită în cel mai mare secret. Kim Jong In însuşi i-a succedat în 2011 tatălui său, Kim Jong ll, perpetuând dinastia fondată de bunicul său, Kim Ir Sen.

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Editor : C.A.

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