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Video Filmarea unei femei a devenit virală după ce a explicat de ce a preferat să doarmă peste noapte la aeroport: „Am planificat asta”

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Aeroport somn
Foto: Profimedia
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Când Santeon Brown a rezervat din capriciu un zbor dus de 20 de dolari de la Los Angeles la San Francisco, nu avea planuri concrete cu privire la locul unde urma să înnopteze. Așadar, actrița și bona în vârstă de 29 de ani a recurs la soluția ei verificată și ieftină: să doarmă pe podeaua aeroportului.

În timpul acestei scurte escapade, locuitoarea din Los Angeles și-a scos telefonul și a documentat experiența pentru urmăritorii ei online.

„Tocmai am petrecut noaptea aici”, a spus Brown în videoclipul ei de pe TikTok din 15 octombrie, filmat în interiorul Aeroportului Internațional din San Francisco. „Nu am rămas blocată, am planificat asta, și a fost o decizie bună și o experiență plăcută.”

Ea a menționat trei motive pentru decizia sa de a rămâne, primul dintre acestea fiind evitarea costurilor altor opțiuni de cazare din oraș. „Am ajuns noaptea, așa că nu avea sens să cheltuiesc bani pe un hotel doar ca să dorm”, a spus ea

Rămânerea în aeroport este, de asemenea, o opțiune mai sigură decât încercarea de a te orienta într-un oraș necunoscut pe întuneric, potrivit lui Brown. Dacă călătorii au trecut deja de punctul de control TSA din zona securizată a aeroportului, „toată lumea a fost verificată, știi că nimeni nu are arme sau ceva nebunesc”, a spus Brown.

Brown a descris, de asemenea, experiența ca fiind „oarecum distractivă”, „relaxantă” și „inedită”, adăugând că este o soluție bună pentru cei care vin pregătiți.

Cu toate acestea, mulți utilizatori din secțiunea de comentarii nu au fost de acord.

„Am făcut asta o dată și a fost una dintre cele mai groaznice nopți din viața mea”, a comentat cineva.

„E distractiv doar până împlinești 35 de ani”, a scris altul. „M-ar durea spatele îngrozitor dacă n-aș avea un pat în care să dorm.”

Reacțiile nu au fost toate negative. Unii utilizatori au comentat cu o perspectivă pozitivă, unul dintre ei scriind: „Cu o atitudine bună, viața e mult mai ușoară și mai distractivă!”

Brown — care a dormit de mai multe ori în aeroporturi, atât singură, cât și în grup — a declarat pentru PEOPLE că a fost surprinsă de reacția „viscerală” de pe internet.

„Unii oameni au considerat că este o nebunie sau ceva murdar, dar au fost și persoane care s-au entuziasmat foarte tare sau au spus ceva de genul: «Oh, nu m-am gândit la asta»”, spune ea.

Brown recunoaște că este o pasionată a campingului, așa că are experiența și echipamentul necesare pentru a duce la bun sfârșit acest proiect. Ea spune că, de fapt, această experiență „se simte mai plăcută în aeroporturi” decât atunci când doarme în mașină.

„Am impresia că oamenii dorm tot timpul în aeroport; doar că mi se pare nebunesc faptul că eu am planificat asta”, spune Brown pentru PEOPLE. „Așa că aveam mica mea saltea, pernă și un cearșaf – eram gata să o fac.”

Deși Brown nu are acces la duș, ea folosește totuși toaleta publică pentru a se împrospăta dimineața. Se spală pe dinți, se spală pe față și folosește șervețele umede pentru bebeluși, după cum este nevoie.

Pentru oricine este tentat să renunțe la un hotel scump în favoarea unei porți de îmbarcare, cel mai important sfat al lui Brown este să împachetezi puțin și să te bazezi pe confortul obișnuit de la culcare.

„Gândește-te bine la rutina ta de înainte de culcare”, îi sfătuiește ea. „Îmi place să mă simt confortabil și la căldură, așa că m-am asigurat că am un cearșaf confortabil.” O jachetă și perna ei sunt, de asemenea, lucruri care fac ca șederile ei la aeroport să se apropie cât mai mult de rutina ei obișnuită.

Editor : Sebastian Eduard

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