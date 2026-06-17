Live TV

Fiul lui Jair Bolsonaro, condamnat în Brazilia după ce a cerut sprijinul SUA pentru tatăl său. Armă găsită în casa fostului președinte

Data actualizării: Data publicării:
eudardo bolsonaro
Eduardo Bolsonaro Foto: captura video Facebook
Din articol
Bolsonaro, somat să dea explicaţii privind posesia unei arme în timpul arestului

Fiul fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, aflat în închisoare, a fost condamnat de cea mai înaltă instanță din Brazilia pentru că a încercat să obțină intervenția Statelor Unite în timpul procesului tatălui său pentru lovitură de stat, desfășurat anul trecut. Eduardo Bolsonaro, în vârstă de 41 de ani, a fost acuzat anul trecut că a exercitat presiuni asupra autorităților americane pentru a-l ajuta pe fostul președinte prin impunerea de tarife sau sancțiuni împotriva Braziliei, anunță BBC.

Fost congresman în Brazilia, Eduardo s-a mutat în SUA în 2025, înainte ca tatăl său, care a condus țara din ianuarie 2019 până în decembrie 2022, să fie găsit vinovat de complot în vederea unei lovituri de stat militare și condamnat la 27 de ani de închisoare.

Într-o postare pe rețelele sociale, Eduardo a calificat condamnarea drept „nefondată și fără sens”, afirmând că judecătorii au vrut să-l împiedice să candideze la alegeri. El a adăugat că în dosarul împotriva sa nu s-au respectat procedurile legale, că nu i s-a comunicat niciodată oficial acuzația și că a aflat de existența dosarului doar din relatările mass-media.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Curtea Supremă a Braziliei l-a condamnat la patru ani și două luni de închisoare. Tânărul Bolsonaro a declarat anterior pentru BBC că trăiește în „exil” din teama că ar fi arestat dacă s-ar întoarce în Brazilia. El a făcut presiuni publice pentru ca administrația Trump să-i acorde sprijin tatălui său, aceasta din urmă comparând procesul împotriva fostului președinte brazilian cu o „vânătoare de vrăjitoare”.

Președintele SUA, Donald Trump, care îl consideră pe Bolsonaro un aliat, a impus în iulie anul trecut o taxă vamală de 50% asupra Braziliei, o măsură pe care actualul președinte brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a calificat-o drept „nu doar greșită, ci și ilogică”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a promis ulterior că Washingtonul va reacționa la condamnarea lui Bolsonaro. Administrația Trump îl sancționase deja pe judecătorul Curții Supreme Alexandre de Moraes pe 30 iulie, acuzându-l de abuzuri legate de modul în care a gestionat cazurile legate de Bolsonaro.

Lula a declarat că Brazilia este dispusă să negocieze cu SUA în domeniul comerțului, dar a calificat sancțiunile îndreptate împotriva lui de Moraes drept o ingerință „inacceptabilă” în sistemul judiciar al țării. De atunci, SUA au retras sancțiunile.

În timpul primului mandat al lui Trump, președintele american și fostul președinte brazilian Bolsonaro au avut o relație prietenoasă pe perioada în care mandatele lor s-au suprapus, iar cei doi s-au întâlnit la Casa Albă în 2019. Ulterior, ambii au pierdut alegerile prezidențiale și amândoi au refuzat să-și recunoască public înfrângerea.

Bolsonaro senior a fost condamnat pentru un complot menit să anuleze înfrângerea sa electorală din 2022. Cazul a fost legat de un efort mai amplu de a-l menține la putere, inclusiv de asaltul din ianuarie 2023 asupra clădirilor guvernamentale din Brasilia de către susținătorii săi.

„Acesta nu este nimic mai mult, sau mai puțin, decât un atac asupra unui adversar politic - ceva despre care știu foarte bine!”, a declarat Trump la acea vreme. Ca răspuns, Bolsonaro i-a mulțumit președintelui SUA pentru sprijinul acordat.

Bolsonaro, somat să dea explicaţii privind posesia unei arme în timpul arestului

Între timp, Un judecător al Curţii Supreme din Brazilia a cerut marţi echipei de apărare a lui Jair Bolsonaro, aflat în arest la domiciliu, să explice în termen de 24 de ore de ce fostul preşedinte se afla în posesia unei arme de foc, confiscată în timpul unui control al poliţiei, notează AFP.

Judecătorul Alexandre de Moraes a acordat 24 de ore avocaţilor săi pentru a explica de ce „condamnatul deţinea o armă de foc la domiciliul său” şi de ce „în ajunul încheierii perioadei sale de arest la domiciliu de 90 de zile, a solicitat repararea acestei arme”, potrivit unei decizii judecătoreşti publicate de Curte.

Acest text precizează că pistolul Glock de calibru 9 mm, împreună cu încărcătorul său, înregistrat pe numele lui Bolsonaro, a fost confiscat luni în timpul unui control rutier de rutină în Brasilia.

Bărbatul care îl deţinea s-a prezentat ca fiind membru al serviciului de securitate al fostului preşedinte. El a declarat iniţial poliţiei că arma era înregistrată pe numele său în calitate de funcţionar, deşi în realitate aceasta îi aparţine lui Bolsonaro.

Conform deciziei judecătorului Moraes, bărbatul a afirmat că „arma îi fusese încredinţată din cauza unei defecţiuni” şi că o luase în acea zi pentru a-i „repara mecanismul”, urmând să o aducă înapoi a doua zi.

Judecătorul a ordonat, de asemenea, să se verifice „respectarea corespunzătoare a ordonanţei tribunalului privind controlul vehiculelor care părăsesc reşedinţa” fostului preşedinte.

Citește și:

WP: Legătura dintre tentativa de asasinat și succesul în politică. Ce ne spun cazurile Fico și Bolsonaro despre viitorul lui Trump

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea la cotroceni
2
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Adrian Veștea.
4
Ce studii are Adrian Veștea: explicații despre parcursul său academic și profesional. „Am...
vestea inquam george calin
5
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
"O rușine!" / "Dezgustător!" Leo Messi nu a fost sancționat pentru această intrare și apoi a scris istorie la Cupa Mondială
Digi Sport
"O rușine!" / "Dezgustător!" Leo Messi nu a fost sancționat pentru această intrare și apoi a scris istorie la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oliver tree
Cântărețul american Oliver Tree a murit într-un accident de elicopter în Brazilia. Artistul avea 32 de ani
brazilia maroc la cm 2026, faze de meci
CM 2026. Brazilia a reușit doar remiză cu Maroc. Evoluţie dezamăgitoare pentru Selecao
fotbal neymar
CM 2026. Neymar ratează meciul de debut al Braziliei la Cupa Mondială. „Lucrează din greu pentru a fi în formă”
fotbal neymar
CM 2026. Recuperarea lui Neymar merge bine, anunţă federaţia braziliană
Luiz Inacio Lula da Silva
Reacția Braziliei la propunerea SUA de a impune noi tarife vamale: „Dacă nu vreţi să cumpăraţi, voi vinde altcuiva”
Recomandările redacţiei
Sistem Himars lansează o rachetă / soldați ucraineni pregătesc o dronă
Arma ce „anunță o nouă fază a războiului”: Cum au devenit dronele de...
traian basescu pe strada
Băsescu: Vi-l imaginați pe Veștea la Bruxelles? E îngrozitor. Nicușor...
bernd lange
Cum a reușit un teolog devenit europarlamentar să transforme arta...
sindicate protesteaza
Protest în fața Guvernului și la Parlament: sindicaliştii din...
Ultimele știri
Jurnalistul britanic Jeremy Clarkson, celebru pentru emisiunea „Top Gear”, suferă de o formă „agresivă” de cancer
Administrația Trump caută soluții pentru a convinge mai multe petroliere să treacă prin strâmtoarea Ormuz. Ce este „permisul VIP”
Cât ar putea dura restaurarea Complexului mănăstiresc Lavra Pecerska din Kiev, bombardat de ruşi. La ce sumă sunt estimate pagubele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a apărut o tânără cu ochiul vânăt în ziua logodnei sale: "A fost dureros, dar nu aveam de gând să las...
Cancan
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi...
Fanatik.ro
S-a scris istorie în fotbal! O mamă și fiul său au jucat la Cupa Mondială. Povestea lui Jenny și a lui Tyler...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR...
Adevărul
Dulcele iubit al verii care cucerește toate vârstele. Mihaela Bilic: „Să nu vă fie teamă pentru siluetă...
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! Istvan Kovacs, caz UNIC la Cupa Mondială 2026, după decizia FIFA
Pro FM
Cum arăta mama Ancăi Țurcașiu. Imaginea rară postată de artistă i-a impresionat pe fani: „Tulburător de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
O bacterie „devoratoare de carne” se înmulțește rapid în Marea Neagră. Și turiștii de pe plajele din România...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj către pensionari: Mai repede vă face dreptate instanța decât noi. Banii se iau mai ușor
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cine este noul Hercule Poirot. Actorul care îl înlocuiește pe legendarul David Suchet devine cel mai tânăr...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani