Fiul lui Jair Bolsonaro, condamnat în Brazilia după ce a cerut sprijinul SUA pentru tatăl său. Armă găsită în casa fostului președinte

Fiul fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, aflat în închisoare, a fost condamnat de cea mai înaltă instanță din Brazilia pentru că a încercat să obțină intervenția Statelor Unite în timpul procesului tatălui său pentru lovitură de stat, desfășurat anul trecut. Eduardo Bolsonaro, în vârstă de 41 de ani, a fost acuzat anul trecut că a exercitat presiuni asupra autorităților americane pentru a-l ajuta pe fostul președinte prin impunerea de tarife sau sancțiuni împotriva Braziliei, anunță BBC.

Fost congresman în Brazilia, Eduardo s-a mutat în SUA în 2025, înainte ca tatăl său, care a condus țara din ianuarie 2019 până în decembrie 2022, să fie găsit vinovat de complot în vederea unei lovituri de stat militare și condamnat la 27 de ani de închisoare.

Într-o postare pe rețelele sociale, Eduardo a calificat condamnarea drept „nefondată și fără sens”, afirmând că judecătorii au vrut să-l împiedice să candideze la alegeri. El a adăugat că în dosarul împotriva sa nu s-au respectat procedurile legale, că nu i s-a comunicat niciodată oficial acuzația și că a aflat de existența dosarului doar din relatările mass-media.

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Curtea Supremă a Braziliei l-a condamnat la patru ani și două luni de închisoare. Tânărul Bolsonaro a declarat anterior pentru BBC că trăiește în „exil” din teama că ar fi arestat dacă s-ar întoarce în Brazilia. El a făcut presiuni publice pentru ca administrația Trump să-i acorde sprijin tatălui său, aceasta din urmă comparând procesul împotriva fostului președinte brazilian cu o „vânătoare de vrăjitoare”.

Președintele SUA, Donald Trump, care îl consideră pe Bolsonaro un aliat, a impus în iulie anul trecut o taxă vamală de 50% asupra Braziliei, o măsură pe care actualul președinte brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a calificat-o drept „nu doar greșită, ci și ilogică”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a promis ulterior că Washingtonul va reacționa la condamnarea lui Bolsonaro. Administrația Trump îl sancționase deja pe judecătorul Curții Supreme Alexandre de Moraes pe 30 iulie, acuzându-l de abuzuri legate de modul în care a gestionat cazurile legate de Bolsonaro.

Lula a declarat că Brazilia este dispusă să negocieze cu SUA în domeniul comerțului, dar a calificat sancțiunile îndreptate împotriva lui de Moraes drept o ingerință „inacceptabilă” în sistemul judiciar al țării. De atunci, SUA au retras sancțiunile.

În timpul primului mandat al lui Trump, președintele american și fostul președinte brazilian Bolsonaro au avut o relație prietenoasă pe perioada în care mandatele lor s-au suprapus, iar cei doi s-au întâlnit la Casa Albă în 2019. Ulterior, ambii au pierdut alegerile prezidențiale și amândoi au refuzat să-și recunoască public înfrângerea.

Bolsonaro senior a fost condamnat pentru un complot menit să anuleze înfrângerea sa electorală din 2022. Cazul a fost legat de un efort mai amplu de a-l menține la putere, inclusiv de asaltul din ianuarie 2023 asupra clădirilor guvernamentale din Brasilia de către susținătorii săi.

„Acesta nu este nimic mai mult, sau mai puțin, decât un atac asupra unui adversar politic - ceva despre care știu foarte bine!”, a declarat Trump la acea vreme. Ca răspuns, Bolsonaro i-a mulțumit președintelui SUA pentru sprijinul acordat.

Bolsonaro, somat să dea explicaţii privind posesia unei arme în timpul arestului

Între timp, Un judecător al Curţii Supreme din Brazilia a cerut marţi echipei de apărare a lui Jair Bolsonaro, aflat în arest la domiciliu, să explice în termen de 24 de ore de ce fostul preşedinte se afla în posesia unei arme de foc, confiscată în timpul unui control al poliţiei, notează AFP.



Judecătorul Alexandre de Moraes a acordat 24 de ore avocaţilor săi pentru a explica de ce „condamnatul deţinea o armă de foc la domiciliul său” şi de ce „în ajunul încheierii perioadei sale de arest la domiciliu de 90 de zile, a solicitat repararea acestei arme”, potrivit unei decizii judecătoreşti publicate de Curte.



Acest text precizează că pistolul Glock de calibru 9 mm, împreună cu încărcătorul său, înregistrat pe numele lui Bolsonaro, a fost confiscat luni în timpul unui control rutier de rutină în Brasilia.



Bărbatul care îl deţinea s-a prezentat ca fiind membru al serviciului de securitate al fostului preşedinte. El a declarat iniţial poliţiei că arma era înregistrată pe numele său în calitate de funcţionar, deşi în realitate aceasta îi aparţine lui Bolsonaro.



Conform deciziei judecătorului Moraes, bărbatul a afirmat că „arma îi fusese încredinţată din cauza unei defecţiuni” şi că o luase în acea zi pentru a-i „repara mecanismul”, urmând să o aducă înapoi a doua zi.



Judecătorul a ordonat, de asemenea, să se verifice „respectarea corespunzătoare a ordonanţei tribunalului privind controlul vehiculelor care părăsesc reşedinţa” fostului preşedinte.

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Editor : C.A.