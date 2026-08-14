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Fiul lui Robert F. Kennedy Jr., căutat internațional de Rusia. A luptat în Ucraina și riscă 10 ani de închisoare

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Conor Kennedy Robert F. Kennedy Jr.
Colaj: Conor Kennedy (sursa foto: X) și Robert F. Kennedy Jr. (sursa foto: Profimedia Images)
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Conor Kennedy, fiul secretarului american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a fost inclus de Rusia pe lista persoanelor căutate la nivel internațional, după ce a luptat de partea Ucrainei în primele luni ale războiului. Un tribunal din Moscova a dispus arestarea sa în lipsă, acuzându-l că a acționat ca mercenar pentru armata ucraineană.

Cel de-al treilea copil al secretarului american al Sănătății a dezvăluit că, în 2022, s-a alăturat unui grup internațional de voluntari pentru a lupta împotriva trupelor lui Vladimir Putin. La acea vreme, Kennedy a spus că dorea să-i ajute pe ucraineni după invazia ilegală ordonată de Putin și că era „dispus să moară” pentru această cauză, relatează The Independent.

Patru ani mai târziu, potrivit agenției ruse de stat TASS, un tribunal din Moscova a autorizat arestarea în lipsă a lui Kennedy, în vârstă de 32 de ani, acuzându-l că a acționat ca mercenar pentru armata ucraineană.

Conor Kennedy, strănepot al fostului președinte John F. Kennedy, riscă între șapte și zece ani de închisoare în eventualitatea puțin probabilă în care ar ajunge în fața unui tribunal rus și ar fi condamnat.

Decizia privind arestarea lui Kennedy, chiar dacă a fost luată în lipsă, ar putea tensiona și mai mult relația dintre Vladimir Putin și Donald Trump, având în vedere că tatăl său este un membru important al cabinetului președintelui american. Kennedy se numără printre mai mulți voluntari străini din țări precum SUA, Marea Britanie, Suedia, Columbia și Georgia în cazul cărora instanțele ruse au luat decizii similare.

Kennedy a dezvăluit într-o postare pe Instagram din 2022 că a luptat în primele luni ale războiului din Ucraina, după ce s-a înscris în Legiunea Internațională a Ucrainei, deși nu avea experiență militară anterioară.

„Am fost profund impresionat de ceea ce am văzut că se întâmplă în Ucraina în ultimul an. Am vrut să ajut”, a scris el. „Când am auzit despre Legiunea Internațională a Ucrainei, am știut că voi merge și m-am dus la ambasadă să mă înrolez chiar a doua zi. I-am spus unei singure persoane de aici [din SUA] și unei singure persoane de acolo i-am spus numele meu adevărat. Nu voiam ca familia sau prietenii mei să-și facă griji și nu voiam să fiu tratat diferit acolo.”

Kennedy a spus că, în opinia sa, războiul va „modela soarta democrației în acest secol” și i-a îndemnat pe oameni să „se alăture legiunii, să ajute la graniță sau să trimită materiale medicale”.

„Mi-a plăcut să fiu soldat, mai mult decât mă așteptam. Este înfricoșător. Dar viața este simplă, iar răsplata pentru a găsi curajul și a face bine este considerabilă”, a continuat el. „Prietenii mei de acolo știu de ce a trebuit să mă întorc acasă. Le voi rămâne mereu dator pentru exemplul lor. Știu că sunt norocos că m-am întors, dar mi-aș asuma din nou toate riscurile pe care ni le-am asumat.

Printre ceilalți voluntari străini vizați de decizii similare ale instanțelor ruse se numără, potrivit TASS, cetățeanul american Ingram Asbill Tracy James, în vârstă de 37 de ani, și cetățeanul britanic Shorney Joseph Richard Ryan, care a servit ca operator de drone.

Editor : M.I.

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