Live TV

Fiul ultimului șah al Iranului: „Cu sau fără ajutorul lumii, regimul va cădea”

Data publicării:
Exiled crown prince Reza Pahlavi speaks at a news conference in Washington DC.
Reza Pahlavi, fiul fostului monarh iranian, a susținut o conferință de presă la Washington. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Mii de protestatari au fost uciși Pahlavi vorbește de „o tranziție stabilă”

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a declarat că regimul islamic de la Teheran este condamnat să se prăbușească, indiferent de poziția comunității internaționale. Într-o conferință de presă la Washington, el a cerut Occidentului să ofere un sprijin mai hotărât protestatarilor iranieni, afirmând că schimbarea de regim este deja în curs și nu mai poate fi oprită.

Reza Pahlavi, fiul fostului monarh iranian pro-occidental, a prezis că regimul islamic din Iran va cădea și a susținut că el este „unic poziționat” pentru a conduce un viitor guvern de tranziție. Demersul său de a prelua temporar conducerea unui nou Iran vine după săptămâni de proteste în masă, în urma cărora mii de persoane au fost ucise, în timp ce manifestațiile au fost reprimate brutal de forțele de securitate, notează The Guardian.

Calificările sale vor fi cu siguranță contestate de alți opozanți ai regimului ayatollahului Ali Khamenei, având în vedere că Pahlavi nu a mai fost în Iran de când familia sa a fugit din țară la începutul Revoluției Islamice din 1979. Mulți îi pun sub semnul întrebării nivelul de sprijin popular, chiar dacă numele său a fost scandat la unele proteste.

Citește și Cine este Reza Pahlavi, prințul moștenitor care îndeamnă la proteste și care spune că vrea „un Iran secular și democratic” 

Făcând apel la Occident să ajute la înlăturarea lui Khamenei, liderul suprem al Iranului, Pahlavi a declarat vineri că regimul este, totuși, sortit prăbușirii, cu sau fără un asemenea ajutor. „Poporul iranian întreprinde acțiuni decisive pe teren; acum este momentul ca și comunitatea internațională să i se alăture pe deplin”, le-a spus el jurnaliștilor la o conferință de presă la Washington.

El a precizat că implicarea străină nu necesită „trupe pe teren”, ci mai degrabă „intervenții țintite” care ar putea slăbi aparatul represiv al regimului, cum ar fi măsuri împotriva conducerii Gardienilor Revoluției.

„Ceea ce au nevoie din partea lumii este un sprijin hotărât și bine direcționat pentru a proteja vieți, a amplifica vocile oamenilor și a grăbi prăbușirea care este deja în curs”, a spus el. „Dar să fiu clar: cu sau fără ajutorul lumii, regimul va cădea. Va cădea mai repede și vor fi salvate mai multe vieți dacă lumea își transformă cuvintele în acțiuni.”

Mii de protestatari au fost uciși

Pahlavi a afirmat că 12.000 de protestatari au fost uciși în decurs de 48 de ore, în timp ce forțele de securitate au desfășurat o represiune sângeroasă împotriva demonstrațiilor care au cuprins țara începând din 28 decembrie. Organizațiile pentru drepturile omului au confirmat cifre mai mici, dar estimează totuși că bilanțul morților se ridică la mii.

Donald Trump promisese că „ajutorul este pe drum” dacă regimul va continua să ucidă protestatari sau să execute persoane reținute. Ulterior însă a făcut un pas înapoi, după avertismentele aliaților SUA din Orientul Mijlociu că o intervenție militară ar putea declanșa instabilitate regională. Vineri, pe rețeaua sa Truth Social, Trump a mulțumit regimului iranian pentru că ar fi anulat un val de execuții programate.

„Respect foarte mult faptul că toate spânzurările programate, care urmau să aibă loc ieri (peste 800), au fost anulate de conducerea Iranului. Mulțumesc!”, a scris el.

Pahlavi vorbește de „o tranziție stabilă”

Pahlavi a vorbit public după ce protestatarii i-au scandat numele și au strigat „trăiască șahul” la recentele manifestații, o evoluție ironică, având în vedere că regimul monarhic al tatălui său, șahul Mohammad Reza Pahlavi, a fost răsturnat după luni de proteste similare în masă și acuzații de tortură și abuzuri asupra drepturilor omului.

Întrebat de The Guardian dacă intenționează să restabilească monarhia, el a evitat un răspuns clar, dar a spus că are „un plan cuprinzător pentru o tranziție ordonată, gata să fie implementat imediat”. Acesta ar include referendumuri pentru a stabili forma viitorului guvern, însă a refuzat să excludă o eventuală restaurare monarhică.

„Sunt unic poziționat pentru a asigura o tranziție stabilă”, a afirmat el. „Acesta este verdictul exprimat tare și clar de oameni, chiar în fața gloanțelor.” El a susținut că „segmente largi” ale forțelor de securitate au refuzat deja să tragă asupra populației și că „i-au șoptit loialitatea lor”.

Referindu-se la legătura dintre el și poporul iranian, o formulare ce amintește de retorica tatălui său, Pahlavi a declarat: „Este cu mine de la naștere și nu poate fi ruptă, nici măcar în exil.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
soldat rus capturat
2
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
profimedia-1066130305
4
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
5
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia! ”Au închis străzile”
Digi Sport
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia! ”Au închis străzile”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drapele la intrarea in parlamentul european
Parlamentul European va dezbate în ianuarie acordurile UE-Mercosur, o moțiune de cenzură și sprijinul pentru Ucraina
putin netanyahu
Kremlinul anunță că Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu au vorbit la telefon despre criza din Iran
casa alba press secretary Karoline Leavitt holds a briefing in Washington
Casa Albă spune că regimul de la Teheran a suspendat 800 de execuții, după avertismentul lui Trump. Câte persoane au fost ucise în 2025
Aleksandar Vucic
Președintele Serbiei, despre criza din Iran: CIA și Mossad intervin la Teheran cu tactici din 1953
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Ce l-a convins pe Trump să amâne atacul asupra Iranului. „Președintele ține degetul pe buton” (Axios)
Recomandările redacţiei
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Ce spune Traian Băsescu despre ieșirea PSD de la guvernare și o...
steaguri franta romania ue
Ambasada Franței la București: Prezența militară franceză în România...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii...
Ramzan Kadyrov (R), head of the Chechen Republic, and his son Adam are seen during an official visit
Fiul lui Kadîrov, în stare critică după un accident de mașină în...
Ultimele știri
Donald Trump a vorbit despre o „invazie” în Venezuela încă din 2017, susține fostul președinte columbian Juan Manuel Santos
Accident cu 8 răniți în Galaţi: Un șofer băut a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină
Cuba se declară din nou gata să discute cu Washingtonul, dar până la un punct. Ce concesie nu va face Havana
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Accidentul de mașină care putea schimba istoria. Regina Mamă, la un pas de tragedie în timp ce era...
Cancan
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume...
Fanatik.ro
Cât costă o ciorbă de văcuță, cu smântână și ardei iute, la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
CFR Cluj, lovitură în mercato! L-a luat pe Christopher Braun de la Rapid. Toate detaliile transferului...
Adevărul
Zelenski susține că acordul de pace al lui Trump ar putea fi semnat la Davos săptămâna viitoare. Care sunt...
Playtech
Trebuie să porți centura în taxi, Bolt sau Uber? Ce arată legea și cine ia amenda
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A...
Pro FM
Rochie cu transparențe, corset, atitudine de divă. Jennifer Lopez, spectaculoasă la petrecerea Vanity Fair
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Demonstrație spectaculoasă: un robot ucrainean a apărat singur o poziție timp de 45 de zile. „Inamicul nu a...
Newsweek
Ce greșeală incredibilă îi poate lăsa pe pensionari fără pensie? 8 cazuri în care plata pensiei încetează
Digi FM
Scandal pe aeroport. O româncă, refuzată la îmbarcare după ce a băut „o vodcă mică și un suc” înainte de zbor
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Pamela Anderson și-ar fi dorit "o relație mai bună" cu fostul ei soț, Tommy Lee: "Îmi este dor de el. Mereu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...