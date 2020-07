Fiul unei judecătoarei federale din SUA a fost împușcat mortal de un bărbat deghizat în curier

Fiul judecătoarei federale Esther Salas a fost ucis într-un atac armat în locuința sa din New Jersey. Atacatorul înarmat s-a deghizat în curier, scrie CNN.

Daniel Anderl, în vârstă de 20 de ani, a murit pe loc în momentul în care a deschis ușa și a fost împușcat direct în inimă, iar tatăl său a fost rănit. După incident, atacatorul a fugit de la locul faptei.

"Suntem în căutarea unui suspect. Colaborăm cu autoritățile locale pentru identificarea acestuia", potrivit unui mesaj postat pe Twitter de biroul FBI din Newark, un oraș din statul New Jersey. Poliția încearcă să afle dacă atacatorul era angajat la firma de curierat sau doar s-a deghizat pentru a-și duce la îndeplinire planul.

Esther Salas, prima femeie hispanică care a deține această juncție în New Jersey, s-a ocupat de mai multe cazuri intens mediatizat, printre care procesul din 2014 care viza o fraudă a unei participante la reality-show-ul "Real Housewives of New Jersey" şi al soţului acesteia.

De asemenea, Salas a fost desemnată să judece un recurs împotriva Deutsche Bank. Plângerea susține că banca „nu a reușit să monitorizează în mod corespunzător clienții considerați cu risc mare, între care și miliardarul Jeffrey Epstein".

Editor: Cristina Iancu