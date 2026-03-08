Live TV

USA and China flags painted on the concrete wall with Donald Trump and Xi Jinping shadows. Kaunas, Lithuania 2025 04 10
Foto: Profimedia

Cel mai înalt diplomat al Chinei a prezentat ţara sa ca un apărător al păcii şi stabilităţii, în contextul războiului din Iran, adoptând în acelaşi timp un ton conciliant faţă de Statele Unite înaintea summitului mult aşteptat dintre liderii celor două naţiuni, scrie CNN.

Acesta a fost un război care nu ar fi trebuit să aibă loc şi care nu a adus beneficii nimănui”, a declarat Wang Yi, ministrul de externe al Chinei, într-o conferinţă de presă susţinută duminică, în marja adunării anuale a legislativului chinez, care are rolul de a aproba automat legile, potrivit News.ro.

Prezentând China dreptcea mai importantă forţă de pace, stabilitate şi justiţie din lume”, Wang a reiterat apelul Beijingului pentru un armistiţiu imediat, pentru a preveni escaladarea situaţiei şi a evita extinderea şi răspândirea flăcărilor războiului”.

„Toate părţile ar trebui să se întoarcă la masa negocierilor cât mai curând posibil şi să-şi rezolve diferenţele prin dialog egal”, a adăugat el.

Preocuparea crescândă a Chinei cu privire la războiul cu Iranul vine în momentul în care liderul său suprem, Xi Jinping, se pregăteşte să-l găzduiască pe preşedintele american Donald Trump la Beijing pentru discuţii cruciale între cele două cele mai mari economii ale lumii, la sfârşitul acestei luni.

Liderii iranieni au relaţii strânse de mult timp cu Beijingul, iar China – ca multe alte naţiuni – a privit cu îngrijorare războiul din Orientul Mijlociu, precum şi creşterea preţurilor la petrol şi impactul asupra economiei globale provocat de conflict.

La mai mult de o săptămână după ce SUA şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, războiul nu dă semne de încetare. Trump a declarat, vineri, că nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepţia capitulării necondiţionate”, fără a da detalii despre cerinţele specifice.

În acelaşi timp, însă, Wang a făcut apel la continuarea dialogului cu Washingtonul pentru a aborda diferenţele-cheie, în contextul în care cele două ţări se pregătesc pentru summitul istoric.

„Ceea ce este necesar acum este ca ambele părţi să facă pregătiri minuţioase, să creeze un mediu propice, să gestioneze diferenţele existente şi să elimine interferenţele inutile”, a declarat Wang duminică.

„Atitudinea Chinei a fost întotdeauna pozitivă şi deschisă; cheia este ca Statele Unite să se îndrepte în aceeaşi direcţie”, a spus el.

Editor : Ș.R.

