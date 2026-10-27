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Flavio Bolsonaro ar fi părăsit Brazilia pentru SUA. Pașapoartele sale au fost anulate, după ce acesta nu a predat documentele poliției

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Flavio Bolsonaro. Foto: Profimedia
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Poliția din Brazilia a anunțat anularea pașapoartelor candidatului prezidențial de extremă dreapta, Flávio Bolsonaro, după ce acesta nu a respectat ordinul de predare a documentelor. Luni, Curtea Supremă i-a ordonat lui Bolsonaro să predea pașapoartele poliției în termen de 24 de ore, în cadrul unei anchete privind o presupusă spălare de bani, pe care acesta o neagă, potrivit BBC.

Atunci, Bolsonaro a declarat că nu are de gând să părăsească țara și a insistat că va rămâne în Brazilia pentru a conduce opoziția împotriva rivalului său de stânga, președintele Luiz Inácio Lula da Silva.

Cu toate acestea, termenul limită a expirat fără ca senatorul să predea pașapoartele, ceea ce a stârnit speculații că ar fi putut părăsi țara. Un articol al site-ului de știri Metrópoles, care citează persoane apropiate familiei politicianului, a precizat că acesta se afla în drum spre SUA. „Avionul este în zbor”, a relatat Metrópoles, fără a preciza de unde a plecat.

Ofițerii federali verifică punctele de trecere a frontierei pentru a stabili dacă Bolsonaro ar fi putut călători în Argentina, țara vecină, potrivit unei surse polițienești consultate de BBC News Brasil. Cu toate acestea, autoritățile argentiniene au declarat pentru BBC că nu există nicio înregistrare a intrării lui Bolsonaro în țara lor prin vreun punct de trecere a frontierei.

Bolsonaro era deja anchetat pentru presupusă corupție în legătură cu finanțarea unui film despre tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro, care a fost condamnat pentru complotarea unei lovituri de stat și se află în arest la domiciliu.

Pe lângă această anchetă, Curtea Supremă a Braziliei a ordonat marți poliției să investigheze campania electorală a lui Flávio Bolsonaro pentru presupusă finanțare străină.

Senatorul în vârstă de 45 de ani a suferit o înfrângere usturătoare duminică, când a fost învins de Lula în turul doi al alegerilor prezidențiale, în care era de așteptat ca Bolsonaro să câștige.

Sondajele de opinie îl plasaseră la mică distanță de Lula, iar analiștii au subliniat că victoria lui Bolsonaro în primul tur al alegerilor, din 4 octombrie, însemna că este probabil ca acesta să obțină victoria în turul doi. Dar, după o conducere timpurie în numărătoare, a fost depășit de veteranul titular, care a devenit primul candidat la președinție care a revenit asupra unei înfrângeri din primul tur pentru a câștiga în al doilea tur. Lula a obținut 51,79% din voturi, comparativ cu 48,21% ale lui Bolsonaro.

Deși este în urmă cu 4,4 milioane de voturi, Bolsonaro nu a cedat și a cerut anularea alegerilor. El susține că a fost dezavantajat pentru că votul a fost prelungit cu două ore în ziua alegerilor - chiar dacă prelungirea a fost solicitată atât de partidul său, cât și de cel al rivalului său. El a numit prelungirea, care a fost ordonată de un judecător al Curții Supreme, o „un truc murdar”.

Totuși, partidul pe care l-a reprezentat, Partidul Liberal, a acceptat rezultatul, deși a declarat că prelungirea votului „merită o investigație”.

Editor : Ș.R.

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