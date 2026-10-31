Flavio Bolsonaro, candidatul de dreapta înfrânt în alegerile prezidențiale din Brazilia, a declarat că a fugit în Statele Unite pentru a scăpa de ceea ce numește o „persecuție” politică. Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro a ajuns în Florida după ce a tranzitat Argentina și Ecuador, iar plecarea sa a provocat tensiuni diplomatice între Brasilia și Buenos Aires, anunță France24.

„Persecuția a început chiar mai devreme decât mi-am imaginat”, a spus senatorul în timpul unei transmisiuni live pe Instagram, în care a explicat decizia de a pleca din țară după ce pașapoartele sale braziliene au fost anulate în cadrul unei anchete privind spălarea de bani.

În videoclip, el a povestit că poliția l-a informat luni despre anularea pașapoartelor, în timp ce pleca de la o vizită la tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro, aflat în arest la domiciliu.

„Cu lacrimi în ochi, mi-a spus: «Știi unde vor ajunge cu asta, nu-i așa?»”, a povestit Flavio Bolsonaro despre discuția cu tatăl său. „I-am spus: «Tată, știu... Acum știu ce trebuie să fac»”, a adăugat el.

Deși nu a oferit detalii despre modul în care a părăsit Brazilia, senatorul a spus că el și soția sa au luat decizia „fără ca nimeni să știe”. Totodată, le-a cerut susținătorilor să nu „arate cu degetul spre nimeni”.

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Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Argentinei, Javier Milei, sunt supuși presiunilor pentru a explica implicarea Statelor Unite și a Argentinei în plecarea senatorului din Brazilia.

„Nu am părăsit Brazilia, ci am plecat spre Brazilia”, a declarat Flavio Bolsonaro, susținând că judecătorul Curții Supreme, Alexandre de Moraes, a formulat acuzații false la adresa sa.

El a sugerat, de asemenea, că ar fi existat nereguli în turul al doilea al alegerilor, pe care le-a comparat cu „goluri marcate cu mâna” și neanulate de arbitrajul video (VAR). Nu a prezentat însă detalii sau dovezi care să susțină aceste afirmații.

Bolsonaro a prezis, totodată, că economia Braziliei „se va prăbuși” sub conducerea lui Lula și a declarat că este dispus să candideze din nou la președinție.

„Nu mă refer la 2030, ci la o dată anterioară”, a afirmat el.

Brazilia convoacă reprezentantul Argentinei

Guvernul brazilian a convocat reprezentantul diplomatic al Argentinei, după ce Flavio Bolsonaro a părăsit țara tranzitând teritoriul argentinian. Incidentul reprezintă cel mai recent episod al relațiilor tensionate dintre cele două mari puteri sud-americane.

Ministerul de Externe al Braziliei a solicitat explicații joi după-amiază, după ce candidatul înfrânt la alegerile prezidențiale a tranzitat Argentina în drumul său spre Miami, potrivit unei surse diplomatice care a solicitat anonimatul, deoarece nu era autorizată să discute public despre acest subiect.

Milei l-a susținut pe Bolsonaro în alegerile prezidențiale câștigate duminică de Lula și nu a recunoscut încă victoria candidatului de stânga. Poziția sa diferă de cea a altor aliați ai lui Trump din regiune, care l-au felicitat rapid pe președintele brazilian.

Flavio Bolsonaro, care este vizat de o anchetă în Brazilia în legătură cu acuzații de corupție și spălare de bani, a refuzat să recunoască înfrângerea și a calificat alegerile drept frauduloase, fără să prezinte dovezi în acest sens.

Tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro, a refuzat, la rândul său, să recunoască înfrângerea suferită în fața lui Lula în 2022. Acesta ispășește o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat.

Sub conducerea lui Javier Milei și Luiz Inacio Lula da Silva, Argentina și Brazilia au avut relații tensionate, care s-au deteriorat considerabil în iulie, când Brazilia și-a rechemat ambasadorul de la Buenos Aires, după ce liderul argentinian a insultat oficiali brazilieni în timpul unei vizite în această țară.

Milei se afla la Sao Paulo, unde participa la un eveniment de susținere a candidaturii lui Bolsonaro la președinție, când l-a numit pe Lula „hoț” și „delincvent”, printre alte apelative jignitoare.

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Argentina și-a rechemat, la rândul său, ambasadorul din Brazilia. În prezent, interesele diplomatice ale ambelor țări sunt reprezentate de oficiali de rang inferior, cunoscuți sub titulatura de însărcinați cu afaceri (charges d’affaires).

Șeful diplomației braziliene, Joao Marcelo, directorul Departamentului pentru America de Sud din cadrul Ministerului de Externe, a convocat-o pe însărcinata cu afaceri a Argentinei, Maria Emilia Cortes, pentru o scurtă întrevedere, a precizat sursa diplomatică.

Milei nu a comentat călătoria lui Bolsonaro. În schimb, purtătorul de cuvânt al președinției argentiniene, Juan Pablo Carreira, a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că administrația de la Buenos Aires l-a salvat pe Bolsonaro „din ghearele comunismului, care urmărește să-i închidă pe toți reprezentanții opoziției”.

Editor : C.A.