Analiză Flota fantomă a Iranului și-a găsit nașul în blocada SUA. Rețeaua clandestină a Teheranului se confruntă cu o nouă provocare

Navă în Golful Oman. Foto: Profimedia

Rich Starry, o navă petrolieră și chimică chineză sancționată, și-a mascat locația exactă în Golful Persic timp de mai bine de 10 zile înainte de a pleca prin Strâmtoarea Ormuz săptămâna aceasta. Când a ieșit în Golful Oman — în apropierea locului unde Marina SUA operează pentru a impune blocada porturilor iraniene — petrolierul a făcut o întoarcere bruscă. Miercuri, a ancorat în largul coastei Iranului. Manevrele navei, urmărite de firme de date maritime și analiști, sunt dovada unui joc de-a șoarecele și pisica emergent între așa-numita flotă fantomă de petroliere și trupele americane care blochează coasta Iranului la ordinul președintelui Trump, potrivit Wall Street Journal.

Nave precum Rich Starry, care și-a schimbat numele de două ori în istoria sa de 11 ani, potrivit bazei de date Equasis, fac parte dintr-o lume subterană a transportului maritim care permite Iranului să evite sancțiunile, inclusiv pe cele privind industria petrolieră. Primele semne arată că, după ani de evitare a restricțiilor, flota iraniană fantomă ar fi putut găsi un rival de temut în blocada navală americană - navele sale par acum incapabile să părăsească Golful Persic.

Asamblate de Iran, Rusia și Venezuela, astfel de nave folosesc diverse metode pentru a evita detectarea - inclusiv oprirea sistemelor transponder care transmit identitatea și locația unei nave sau falsificarea semnalelor prin transmiterea de informații eronate despre pozițiile lor. Navele iraniene transferă, de asemenea, petrol de la o navă la alta pe mare pentru a ascunde originea încărcăturii lor.

Sunt experți în a evita detectarea”, a spus Bridget Diakun, analist senior de risc și conformitate la Lloyd's List Intelligence, o firmă de analiză a transporturilor maritime. „Nu fac asta doar una sau două, ci multe.”

Forțele americane au început luni o blocadă asupra tuturor navelor care intră sau ies din porturile iraniene, într-un efort aparent de a face presiuni asupra Teheranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, un canal critic pentru transportul maritim internațional și pentru a reduce taxele de trecere.

Armata americană declară că nu urmărește toate navele sancționate, ci doar pe cele care părăsesc porturile iraniene. Însă Rich Starry, care a fost sancționată de Departamentul Trezoreriei pentru transportul de produse iraniene, demonstrează complexitatea identificării navelor care ar putea transporta mărfuri din Iran.

În ultima săptămână, nava a transmis că se află în largul coastei Emiratelor Arabe Unite, potrivit firmei de date maritime Kpler. Aceasta a fost o pistă falsă, au declarat analiștii de la Lloyd's List, care citesc datele împreună cu analize avansate și inteligență umană pentru a detecta falsificarea semnalului.

Aceștia au descoperit că Rich Starry și-a falsificat semnalul timp de mai bine de 10 zile, până când a încercat să părăsească Golful Persic marți, oferindu-i oportunitatea de a se încărca cu produse petroliere iraniene în acea perioadă.

SUA vor trebui să se bazeze pe informații, date satelitare și de urmărire, precum și pe drone și contact radio cu echipaje și drone pentru a identifica potențialii participanți la blocadă. De asemenea, au poziționat peste 15 nave de război americane în scopul blocadei.

Staționarea navelor pe coasta Iranului ar putea face ca activele americane să fie susceptibile la atacuri, au declarat mai mulți oficiali pentru WSJ, așa că SUA vor încerca probabil să intercepteze sau să pună în carantină navele comerciale în Marea Arabiei.

Miercuri, CENTCOM, care supraveghează forțele americane din regiune, a declarat că nicio navă nu a trecut de blocada porturilor iraniene în primele 48 de ore. Nouă nave s-au supus instrucțiunilor forțelor americane de a-și schimba cursul și de a reintra într-un port iranian din Golful Oman, a precizat CENTCOM.

Cel puțin 10 nave au tranzitat strâmtoarea marți, potrivit Lloyd's, unele având semnele activității flotei fantomă, spun analiștii din domeniul transporturilor maritime. Un cargobot sub pavilion panamez, numit Manali, a traversat strâmtoarea luni, menționându-și ca destinație un port din Emiratele Arabe Unite. Nava avea un istoric de falsificare a locației sale și, prin urmare, a fost clasificată ca parte a flotei fantomă, a declarat Diakun.

Navele cu legături cu Iranul au avut până acum dificultăți mai mari la intrarea în Golful Persic decât la ieșire, ceea ce e posibil să indice dificultatea pe care Marina SUA ar putea-o avea în a determina încotro se îndreaptă o navă înainte de a sosi. Navele container Rayen și Daisy, sancționate, au navigat prin Ormuz marți și se îndreptau spre portul iranian Bandar Abbas, potrivit Lloyd's List.

Analiștii militari și din domeniul transporturilor maritime au declarat că mișcările arată cum operatorii navelor fantomă încearcă să testeze limitele blocadei și investighează dacă SUA vor lua măsuri pentru a impune închiderea.

„Cred că încearcă să forțeze limitele pentru a vedea dacă SUA chiar vor să facă totul în această privință”, a declarat Bryan Clark, fost oficial superior al Marinei SUA și acum cercetător senior la Institutul Hudson.

Flota fantomă a apărut inițial pentru a transporta petrol iranian după ce SUA au înăsprit sancțiunile în 2012, înainte de a se extinde când Trump a impus noi restricții asupra vânzărilor de țiței ale Teheranului în 2018. Flota s-a extins pentru a face față fluxurilor uriașe de petrol ale Rusiei după invazia Ucrainei din 2022.

Conform TankerTrackers.com, există aproape 1.500 de nave din flota fantomă din întreaga lume. Multe dintre ele navighează între diferite piețe sancționate. Peste 600 dintre aceste nave au transportat petrol iranian, inclusiv aproximativ 60 de petroliere din flota de stat a țării, a declarat Samir Madani, cofondator al TankerTrackers, care folosește imagini din satelit pentru a identifica navele. După ani de aplicare strictă a sancțiunilor, navele din flota fantomă care deservesc Iranul folosesc adesea date false pentru a da impresia că navighează din porturi irakiene sau saudite, a explicat el.

Prin combinarea semnalelor maritime cu imagini de la sateliți și aeronave de patrulare, precum și cu informații din serviciile secrete, SUA ar trebui să poată stabili rapid dacă o navă pleacă din Ormuz dintr-un port iranian, a declarat Kevin Rowlands de la Institutul Regal al Serviciilor Unite din Londra.

Cea mai mare întrebare este unde va escorta Marina SUA orice nave pe care le va aborda, a adăugat Rowlands. Forțele americane au depozitat un petrolier din flotă fantomă pe care l-au urmărit din Venezuela într-un port britanic la începutul acestui an, dar Rowlands a spus că nu este la cunoștință de niciun acord care ar permite un aranjament similar cu statele din Golf.

A stabili la timp unde se îndreaptă o navă care intră în Golf pentru a o captura ar putea fi mai dificil, mai ales dacă nava pretinde că se îndreaptă spre un port non-iranian, a afirmat Rowlands.

Navele care fac mai multe opriri au ridicat semne de întrebare cu privire la aplicarea blocadelor navale cel puțin încă din Primul Război Mondial, a declarat Steven Wills, navalist la Centrul pentru Strategie Maritimă din Washington, DC, și fost ofițer activ în Marină. Forțele americane vor folosi drone și alte surse de informații pentru a marca, urmări și, în cele din urmă, intercepta navele care părăsesc porturile iraniene, a explicat el.

„Câte nave vor testa blocada? Are Marina suficiente nave, aeronave, resurse etc. pentru a ține pasul cu asta?”, s-a întrebat Wills.

