Video Flotila Gretei Thunberg a fost interceptată de forțele israeliene în drum spre Gaza. Navele au intrat într-o zonă cu risc ridicat

Data actualizării: Data publicării:
Gaza, images from the webcams of the Global Sumud Flotilla sailing towards Gaza
Imagini de la camerele web instalate pe navele flotilei umanitare. Foto: Profimedia

Mai multe nave dintr-o flotilă pro-palestiniană au fost interceptate de forțele israeliene la aproximativ 120 de kilometri de coasta Fâșiei Gaza, în timp ce activiștii încearcă să rupă blocada maritimă impusă pentru teritoriul sfâșiat de război și să aducă ajutoare, scrie The Guardian.

Mai multe instituții media au relatat, de asemenea, că și alte nave sunt interceptate.

Raidul a început cu nava amiral a flotilei, Alma, al cărei echipaj a fost reținut de soldații israelieni. Activista de mediu Greta Thunberg se număra printre cei aflați la bord. Într-un mesaj video postat pe Instagram cu puțin timp înainte de interceptare, Thunberg a spus: „Numele meu este Greta Thunberg. Sunt la bordul navei Alma. Suntem pe cale să fim interceptați de Israel.”

Flotila Global Sumud, care constă din peste 40 de ambarcațiuni civile care transportă aproximativ 500 de parlamentari, avocați și activiști, inclusiv Thunberg și actrița Susan Sarandon, se îndrepta spre Gaza cu ajutoare umanitare, în ciuda avertismentelor repetate din partea Israelului de a se întoarce din drum.

Navele se îndreptau miercuri după-amiază în apele internaționale la nord de Egipt și intraseră în ceea ce a fost descrisă drept o „zonă periculoasă” sau „zonă cu risc ridicat”. Deși se află încă în apele internaționale, este o zonă în care Marina israeliană a oprit în trecut alte ambarcațiuni care încercau să spargă blocada sa și pe care flotila a fost avertizată să nu o traverseze.

În jurul orei 19:25, aproximativ 20 de nave ale Armatei israeliene s-au apropiat de flotilă și au ordonat ambarcațiunilor să oprească motoarele, au declarat activiștii pe rețelele sociale. Imaginile în direct de pe flotilă îi arătau pe pasageri așezați în semicerc, purtând veste de salvare, în așteptarea interceptării. Transmisiunea a fost întreruptă la scurt timp după aceea.

„Navele noastre sunt interceptate ilegal”, se putea citi într-un mesaj de pe pagina de Instagram a flotilei, miercuri seară. „Camerele sunt offline, iar navele au fost abordate de personal militar. Lucrăm activ pentru a confirma siguranța și starea tuturor participanților aflați la bord.”

Mai multe publicații au relatat miercuri seară că cel puțin două nave au fost abordate de forțele israeliene.

Interceptările au fost confirmate de Ministerul israelian de Externe, care a declarat: „Marina israeliană a contactat flotila de ajutor pentru Gaza și i-a cerut să își schimbe cursul spre portul israelian Ashdod, unde ajutoarele pot fi descărcate și transferate în Fâșia Gaza.”

Flotila insistă să continue călătoria spre Gaza. În primele ore ale dimineții, activiștii au declarat că două nave de război israeliene s-au apropiat agresiv de două dintre ambarcațiunile lor, încercuindu-le și bruindu-le comunicațiile, inclusiv cele ale camerelor de bord.

Ministrul italian de Externe a declarat miercuri că omologul său israelian l-a asigurat că IDF nu va folosi violența împotriva activiștilor aflați la bordul flotilei.

„Abordarea a fost planificată, discutăm despre asta... cu [ministrul israelian de externe, Gideon Sa'ar], astfel încât să nu existe acțiuni violente din partea forțelor armate de la Tel Aviv, iar acest lucru mi-a fost asigurat”, a declarat Antonio Tajani pentru postul de televiziune italian Rai.

„Am instruit ambasada noastră din Tel Aviv și consulatul din Ierusalim să asiste toți italienii care probabil vor fi duși la Ashdod, dar apoi vor fi expulzați”, a adăugat el.

Guvernul israelian a acuzat unii dintre membrii flotilei că ar avea legături cu Hamas, fără a oferi dovezi care să susțină această afirmație. Activiștii au respins cu fermitate acuzațiile și au declarat că Israelul încearcă să justifice potențiale atacuri asupra lor.

Guvernele europene, inclusiv Spania și Italia, care și-au trimis propriile nave pentru a escorta flotila pe o parte a călătoriei sale, i-au îndemnat pe activiști să se întoarcă și să evite confruntarea.

