Flotila Gretei Thunberg care transporta ajutoare umanitare către Gaza a fost lovită de o dronă în apele tunisiene, au declarat luni seara organizatorii acesteia, scrie Politico.

Membrii echipajului au declarat că drona a lovit nava principală a Flotilei Global Sumud (GSF) când aceasta era ancorată în afara portului Sidi Bou Said din Tunisia. Nava a suferit avarii la puntea principală și la depozitul de sub punte, potrivit imaginilor publicate pe X de către GSF.

Nimeni de la bord nu a fost rănit.

„Nava Family a fost atacată oficial. Drona a zburat chiar deasupra ei, a lansat bomba, care a explodat, iar nava a luat foc. Toți cei de pe navă sunt teferi... Au bombardat din nou o navă cu civili la bord. Pe teritoriul tunisian”, a declarat Yasemin Acar, unul dintre cei șase activiști care se aflau la bord.

„Barca principală a flotei, Family, a fost atacată. De o dronă. Desigur, va trebui verificat... dacă se confirmă că a avut loc un atac asupra acestei flote, a avut loc un atac asupra Tunisiei”, a declarat într-un videoclip Francesca Albanese, raportor special al Națiunilor Unite pentru teritoriile palestiniene ocupate și critic proeminent al Israelului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și

Greta Thunberg și cei 350 de activiști pro-palestinieni care vor să ducă ajutoare în Gaza au ajuns în Tunisia

Tunisia neagă acțiunea

Autoritățile tunisiene au negat însă informațiile privind un atac cu drone.

Houcem Eddine Jebabli, purtător de cuvânt al Gărzii Naționale a Tunisiei, a declarat că ancheta este „în curs”, dar „nu au fost detectate drone”, calificând informațiile drept „complet nefondate”.

„Conform concluziilor preliminare, un incendiu a izbucnit în vestele de salvare de la bordul unei nave ancorate la 50 de mile de portul Sidi Bou Said”, a adăugat el, sugerând că incendiul ar fi putut fi provocat de o țigară.

Traseul flotei

Flotila GSF a plecat din Barcelona săptămâna trecută și a ajuns în Tunisia în weekend. Ea cuprinde aproximativ 20 de nave care transportă activiști pro-palestinieni din 44 de țări care se îndreaptă spre Gaza pentru a livra ajutoare umanitare în contextul războiului în curs dintre Israel și Hamas.

Autoritățile israeliene au respins încercările de a transporta ajutoare către Gaza, considerându-le simple manevre publicitare. În iunie, forțele armate ale țării au interceptat o altă navă de ajutor umanitar pe care se afla Thunberg.

Editor : Sebastian Eduard