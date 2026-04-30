Flotila pentru Gaza, interceptată de Israel în apele internaționale. „Cincisprezece nave au fost capturate”

Flotila Global Sumud a anunțat joi dimineață că 15 dintre navele sale au fost reținute, iar membrii echipajelor sunt în continuare de negăsit. Organizatorii susțin că ambarcațiunile au fost interceptate de Israel în apele internaționale, în timp ce încercau să se apropie de Fâșia Gaza.

„Cincisprezece dintre navele noastre au fost capturate. Oamenii noștri aflați pe mare sunt în continuare de negăsit. Cerem tragerea la răspundere”, este cel mai recent mesaj, până la publicarea acestui articol, postat pe platforma X de reprezentanții flotilei care se îndrepta spre Fâșia Gaza.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit unui mesaj publicat joi dimineață pe platforma X, Flotila Global Sumud a susținut că, în cursul nopții, ambarcațiunile sale au fost „interceptate, abordate și dezactivate sistematic” de Marina israeliană. Organizatorii afirmă că, după distrugerea motoarelor și a sistemelor de navigație, forțele israeliene s-ar fi retras, lăsând navele avariate în derivă, în condițiile apropierii unei furtuni puternice.

De asemenea, flotila susține că mai multe nave au rămas fără comunicații, după ce acestea ar fi fost bruiate, ceea ce ar fi împiedicat coordonarea între echipaje și solicitarea de ajutor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Informațiile vin în completarea declarațiilor făcute anterior, când organizatorii au afirmat că navele lor au fost încercuite de Marina israeliană în apele internaționale și că s-a pierdut contactul cu 11 dintre ele. Flotila a acuzat atunci că navele militare israeliene au lansat amenințări și au recurs la intimidare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit organizatorilor, flotila este formată din peste 50 de ambarcațiuni plecate în ultimele săptămâni din porturi din Franța, Spania și Italia, care se aflau la vest de insula Creta în momentul incidentelor.

Într-o postare anterioară, aceștia au mai afirmat că navele ar fi fost abordate de „vedete militare” care s-au identificat ca aparținând Israelului și că participanții ar fi fost amenințați cu arme și obligați să se conformeze ordinelor militarilor. Nu există, până în acest moment, o confirmare oficială independentă a acestor informații din partea autorităților israeliene.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor persistente legate de blocada impusă Fâșia Gaza, teritoriu aflat sub controlul mișcării Hamas din 2007. Tentative similare ale flotilei Global Sumud au mai avut loc în 2025, când ambarcațiunile au fost interceptate de Israel în apropierea coastelor Egiptului și Gazei, iar membrii echipajelor au fost ulterior arestați și expulzați.

Operațiunea israeliană de atunci a fost criticată dur de organizații internaționale, inclusiv de Amnesty International, care au calificat intervenția drept ilegală.

Editor : M.I.