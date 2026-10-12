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Fluxul de petrol din Golful Persic a fost restabilit între 80 și 90%, spun SUA. „Problema ţiţeiului încă persistă, dar este controlată”

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Petrolier mare care navighează prin Strâmtoarea Ormuz, Golful Persic, Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images
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Secretarul pentru energie al Statelor Unite, Chris Wright, a afirmat luni că fluxul de petrol din Golful Persic a revenit la 80% - 90% din nivelul de dinaintea războiului din Iran, care a provocat perturbări severe în exportul de ţiţei al ţărilor din regiune, transmite EFE.

„Fluxul de petrol care iese din regiunea Golfului Persic este, în medie, de aproximativ 14 milioane de barili pe zi prin Strâmtoarea Ormuz şi prin oleoductele alternative”, a declarat Wright prin videoconferinţă în timpul celei de-a 25-a ediţii a Congresului Energiei al Congresului Mondial al Petrolului, care se desfăşoară în această săptămână la Riad, capitala Arabiei Saudite.

Chris Wright a recunoscut că această situaţie continuă să fie inconfortabilă pentru securitatea energetică mondială şi pentru pieţe, deşi a menţionat că, în prezent, petrolul are „un preţ viabil şi rezonabil”, în pofida faptului că preţurile ţiţeiului Brent au crescut cu aproape 70% în acest an, după blocada impusă Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, secretarul pentru energie al Statelor Unite a descris preţurile petrolului ca fiind „uşor ridicate”, în comparaţie cu „preţurile mondiale extrem de ridicate ale motorinei”.

„Problema ţiţeiului, despre care vorbim atât de mult, încă persistă, dar în mare parte este controlată”, a insistat Wright, amintind că există o scădere a produselor rafinate provenite din Golf, o aprovizionare care în această regiune se situează la 25% - 35% din nivelurile de dinaintea războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului.

În plus, a calificat drept „probleme majore” ameninţările rebelilor houthi din Yemen, aliaţi ai Iranului, la adresa navigaţiei cargourilor Arabiei Saudite în Marea Roşie, principala rută alternativă de export de petrol a celui mai mare producător de ţiţei din OPEC după blocada Strâmtorii Ormuz de la începutul conflictului, pe 28 februarie.  

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Editor : A.M.G.

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