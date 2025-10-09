Live TV

Foametea în rândul copiilor din Gaza a atins cel mai înalt nivel: peste 50.000 suferă de malnutriție acută

Data publicării:
fetita-gaza
Rafah a înregistrat în mod constant cea mai mare rată de malnutriție acută. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Peste 54.000 de copii sub cinci ani din Gaza suferă de malnutriție acută, dintre care peste 12.800 sunt grav malnutriți, potrivit unui studiu publicat miercuri în revista The Lancet, relatează The Conversation.

Atunci când peste 15% din populație suferă de malnutriție acută, Organizația Mondială a Sănătății clasifică această situație ca fiind „foarte gravă” – cea mai severă categorie. În august, rata globală a malnutriției acute în rândul participanților la studiu din Gaza era de 15,8%.

Rafah a înregistrat în mod constant cea mai mare rată de malnutriție acută, pe parcursul perioadei de studiu de 20 de luni până în august 2025, ajungând la 32% dintre copii în decembrie 2024.

Copiii cu malnutriție acută sunt expuși unui risc mai mare de infecții severe și deces prematur. Dacă malnutriția devine cronică, copilul poate suferi de întârzieri în creștere (înălțime sub normal pentru vârsta sa) și, ulterior, de tulburări cognitive.

Un copil cu malnutriție acută severă are, de asemenea, o probabilitate de până la 11 ori mai mare decât un copil sănătos de a muri din cauza bolilor comune ale copilăriei, cum ar fi pneumonia.

Cum a fost realizat studiul

Cercetătorii au evaluat 219.783 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 59 de luni pentru malnutriție acută – cunoscută și sub denumirea de emaciere – care reflectă pierderea recentă în greutate. Dimensiunea acestui studiu reprezintă aproximativ 64% din copiii din Gaza din această grupă de vârstă.

Studiul a fost realizat în 16 centre de sănătate ale ONU și 78 de puncte medicale înființate în adăposturi școlare și tabere de corturi din cele cinci zone locale ale Gazei.

Conform OMS, standardul de referință pentru evaluarea stării nutriționale a unui copil este măsurarea greutății (folosind cântare suspendate standard) și a înălțimii sau lungimii acestuia. De asemenea, se recomandă măsurarea circumferinței brațului pentru a detecta malnutriția acută în cadrul screeningului comunitar, deoarece numeroase studii au demonstrat că aceasta este o metodă precisă de detectare a malnutriției acute.

Conform studiului Lancet, s-au măsurat înălțimea și greutatea copiilor, precum și circumferința brațului la jumătatea părții superioare, folosind o bandă de măsurare standard dezvoltată de UNICEF.

Totuși, mai mulți cercetători au recomandat creșterea pragului de diagnostic, care în prezent este de 125 mm, ceea ce ar însemna că mai mulți copii ar îndeplini pragul pentru malnutriție.

Cercetătorii din Gaza au calculat ceea ce se numește scorul Z pentru fiecare copil evaluat, conform practicii standard. Acesta este numărul de abateri standard deasupra sau sub nivelul mediu al populației de referință a OMS. Un scor Z între -2 și -3 reprezintă malnutriție acută moderată, iar un scor Z mai mic de -3 reprezintă malnutriție acută severă.

Ce s-a descoperit

Prevalența lunară a malnutriției acute a variat între 5% și 7% în perioada ianuarie-iunie 2024.

După aproximativ patru luni de restricții severe în acordarea ajutorului, între septembrie 2024 și jumătatea lunii ianuarie 2025, prevalența a crescut de la 8,8% la 14,3%. Cea mai mare prevalență a fost observată în Rafah (32,2%).

După o încetare a focului de șase săptămâni și o creștere substanțială a numărului de camioane cu ajutoare care au intrat în Gaza, până în martie 2025, prevalența malnutriției severe a scăzut la 5,5%.

Totuși, între martie și mai 2025 a avut loc un blocaj de 11 săptămâni, care a îngrădit semnificativ intrarea alimentelor, apei, medicamentelor, combustibilului și a altor produse esențiale. La începutul lunii august 2025, 15,8% dintre copiii examinați erau grav malnutriți, dintre care 3,7% sufereau de malnutriție severă. Acest lucru înseamnă că peste 54.600 de copii aveau nevoie de tratament cu alimente terapeutice gata de consum – o pastă cu un conținut ridicat de calorii și alți nutrienți.

Băieții erau mai predispuși la malnutriție decât fetele, situație similară cu cea din perioada de dinainte de război. Studii realizate în întreaga lume au arătat că ratele de malnutriție sunt de obicei mai ridicate la băieți decât la fete.

