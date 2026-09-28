Foie gras, delfini și prăjitoare de pâine: China și SUA reduc taxele reciproce pentru mărfuri în valoare de 30 de miliarde de dolari

SUA și China au publicat liste reciproce de bunuri în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari fiecare pentru care intenționează să reducă taxele, de la electronice de larg consum și produse agricole, până la flori artificiale și delfini vii, relatează The Guardian.

Anunțurile reprezintă cea mai recentă abordare în urma războiului comercial intens dintre cele mai mari două economii ale lumii, care a dominat o mare parte a anului trecut, deși produsele strategice majore nu sunt incluse și nu a fost încă stabilit un calendar pentru reduceri.

Lista SUA include 77 de categorii de produse chinezești, inclusiv lenjerie de pat, umbrele de grădină, prăjitoare de pâine, cârlige de pescuit și bile de biliard. Lista reciprocă chineză prezintă 1.619 tipuri de produse americane, inclusiv o gamă largă de alimente precum unt, organe de animale, homar și foie gras.

De asemenea, include cărbune, dispozitive științifice precum sisteme RMN, păr de iepure și mai multe tipuri de animale pentru reproducere.

„Lista animalelor este cu siguranță atrăgătoare: măgari, catâri, cai, balene, delfini și dugongi”, a declarat Han Lin, directorul pentru China al Asia Group.

„Dar aș interpreta-o mai puțin ca pe o poveste comercială exotică și mai mult ca pe o dovadă a cât de detaliate pot fi codurile tarifare”, a completat acesta.

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Vestea vine la câteva zile după ce președinții Xi Jinping și Donald Trump s-au întâlnit la Washington pentru un summit axat pe optică, menit să stabilizeze relația volatilă dintre cele două părți.

„Este un pas pozitiv, dar nu un progres major”, a declarat Zhu Tian, ​​vicepreședinte și co-decan la China Europe International Business School (CEIBS) din Shanghai.

El a menționat că reducerile au acoperit o parte relativ mică din comerțul SUA-China și că alte taxe pentru bunuri mai strategice au rămas în vigoare. „Totuși, este semnificativ faptul că cele două părți trec de la simpla evitare a escaladării ulterioare la reducerea efectivă a unor tarife”, a adăugat el.

Acordul a fost negociat prin intermediul Consiliului de Comerț SUA-China, înființat în timpul vizitei lui Trump la Beijing din luna mai.

Fiecare parte a recomandat 30 de miliarde de dolari pentru comerț nesensibil, care „ar putea beneficia de un tratament tarifar mai favorabil în viitor”, a declarat reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer. Lista reprezenta „un acces îmbunătățit la piață pentru aproximativ 30% din exporturile SUA către China”, a adăugat el.

Ministerul Comerțului din China a declarat că taxele pentru peste 90% din produse vor fi supuse principiului națiunii celei mai favorizate, potrivit presei de stat.

Categoriile de produse sensibile, cum ar fi semiconductorii, bateriile și vehiculele electrice, nu sunt incluse în listele de reduceri tarifare de 30 de miliarde de dolari.

Importurile de boabe de soia integrală din SUA – care au devenit o țintă a Chinei în timpul războiului comercial din 2025 – nu se numără printre bugetele Beijingului, a menționat agenția de știri Reuters, ceea ce înseamnă că acestea se confruntă în continuare cu un tarif suplimentar de 10%.

Între timp, întâlnirea Xi-Trump de săptămâna trecută a permis doar o prelungire de două luni a unui armistițiu comercial mai amplu stabilit inițial de cei doi lideri la Busan, Coreea de Sud, anul trecut.

„Ambele părți își stabilesc comerțul nesensibil acolo unde cooperarea este încă posibilă”, a spus Han. „Este vorba de o stabilizare gestionată, nu de o resetare a comerțului”, a completat el.

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Editor : Ș.R.