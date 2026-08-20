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Fondatorul Evergrande a fost condamnat la închisoare pe viață. Ascensiunea și căderea lui Xu Jiayin, odată cel mai bogat om din China

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CHINA GUANGDONG SHENZHEN XU JIAYIN LIFE IN PRISON SENTENCE (CN)
Xu Jiayin, fondatorul Evergrande, a fost condamnat la închisoare pe viață. Foto: Profimedia
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Din articol
Rădăcini rurale Ascensiune fulminantă Fotbal și modă Prăbușirea proprietăților Căderea 

Magnatul imobiliar căzut în dizgrație și fondatorul Evergrande Xu Jiayin, care a fost la un moment dat cel mai bogat om din China, părea epuizat în momentul în care o instanță chineză l-a condamnat, joi, la închisoare pe viață, informează France24.

Bărbatul în vârstă de 67 de ani, cunoscut sub numele de Hui Ka Yan în cantoneză, a fost condamnat pentru o serie de infracțiuni, inclusiv fraudă, luare de mită și delapidare, legate de conducerea sa a Evergrande Group, cel mai mare conglomerat imobiliar din țară înainte de intrarea în incapacitate de plată în 2021.

Ascensiunea lui Xu de la un statut modest la cel mai bogat om din China a reflectat ascensiunea economică a țării. Iar căderea sa vine în timp ce China încă se luptă să se redreseze după o criză a pieței imobiliare care a fost declanșată de prăbușirea Evergrande.

Rădăcini rurale

Xu s-a născut într-o familie săracă din provincia rurală Henan în 1958, anul în care liderul Mao Zedong a lansat „Marele Salt Înainte” - un plan de industrializare care a dus la o foamete în masă.

Xu, a cărui mamă a murit când el avea un an, și-a amintit într-un discurs cum mânca doar cartofi dulci și pâine fiartă la abur în anii de școală.

„Cearșafurile pe care le-am întins, păturile cu care m-am învelit și hainele pe care le-am purtat erau toate acoperite cu petice”, a spus Xu. „Pe vremea aceea, cea mai mare dorință a mea era să ies din mediul rural, să-mi găsesc un loc de muncă și să pot mânca mai bine”, a povestit el.

După ce a terminat școala în 1976 - sfârșitul Revoluției Culturale, care a durat un deceniu - s-a chinuit să găsească un loc de muncă.

Ascensiune fulminantă

Pe măsură ce universitățile s-au redeschis, Xu a studiat metalurgia și a fost ulterior repartizat la o fabrică de oțel de stat.

A plecat în 1992 la Shenzhen, inima vibrantă a experimentului de reformă și deschidere al Chinei din anii 1990.

A ajuns să lucreze în domeniul imobiliar, iar în 1996 a fondat Evergrande, care s-a dedicat dezvoltării imobiliare în masă, construind apartamente la mare căutare în toată China și valorificând acumularea rapidă de avere.

Grupul s-a listat la bursa din Hong Kong în 2009, atrăgând 729 de milioane de dolari în oferta publică inițială, devenind la acea vreme cea mai mare companie imobiliară privată din China și transformându-l pe Xu cel mai bogat om de pe continent.

Fotbal și modă

În 2010, Xu a cumpărat echipa de fotbal Guangzhou, aflată în dificultate, redenumind-o Guangzhou Evergrande și investind bani în jucători și antrenori de talie mondială.

Novice în fotbal când a cumpărat clubul, Xu a ajutat echipa să câștige mai multe campionate de ligă.

De asemenea, a devenit cunoscut pentru dragostea sa pentru mărcile de lux, în special pentru marca franceză Hermes - câștigându-și porecla „Belt Xu” după ce a fost văzut purtând o centură Hermes la congresul politic național.

Unii au speculat că succesul său s-a datorat unor relații apropiate și utile, inclusiv cu fratele fostului premier Wen Jiabao.

Însă Xu și-a atribuit succesul educației – și Partidului Comunist.

„Totul din Evergrande este oferit de Partid, stat și societate”, a spus el.

De-a lungul anilor, însă, gustul lui Xu pentru iahturi și lux s-a ciocnit cu represiunea președintelui Xi Jinping împotriva bogăției extreme, pe măsură ce Beijingul a înăsprit supravegherea corupției din sectorul financiar.

Prăbușirea proprietăților

Situația s-a schimbat în 2020, când reglementările de la Beijing care urmăreau să limiteze împrumuturile excesive în sectorul imobiliar au complicat capacitatea Evergrande de a efectua plăți.

A început să se clatine sub noile „trei linii roșii” - plafoane pentru trei rate diferite de îndatorare - care au obligat grupul să vândă proprietăți cu reduceri din ce în ce mai mari.

Evergrande s-a străduit să îmbuneze cumpărătorii de case și investitorii furioși, în contextul în care criza firmei a declanșat proteste rare în fața birourilor sale din China. Încercând să-și liniștească angajații în septembrie 2021, Xu a transmis personalului într-o scrisoare că este convins că grupul va „ieși curând din cel mai întunecat moment”.

O lună mai târziu, autoritățile chineze i-ar fi spus lui Xu să-și folosească averea personală pentru a atenua criza datoriilor firmei sale. În luna decembrie a aceluiași an, agenția de rating Fitch a declarat firma în incapacitate de plată.

Căderea 

Doi ani mai târziu, presa a relatat că Xu era reținut de poliție. A doua zi, Evergrande a declarat într-un document adresat Bursei de Valori din Hong Kong că Xu fusese suspectat de „infracțiuni ilegale”, fără a oferi detalii.

Xu nu a mai fost văzut în public timp de aproape trei ani, inclusiv atunci când Evergrande a fost retrasă de la bursă în 2025.

Până în 2023, averea lui Xu era estimată la 1,8 miliarde de dolari - în scădere de la 42 de miliarde de dolari în 2017 - conform indicelui miliardarilor Bloomberg.

În aprilie 2026, o instanță din Shenzhen a declarat că Xu a pledat vinovat și „și-a exprimat regretul” pentru infracțiuni precum fraudă, delapidare și luare de mită. Joi, 20 august, instanța l-a condamnat la închisoare pe viață și a amendat Evergrande Group și o filială cu peste 2 miliarde de dolari.

Editor : Ș.R.

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