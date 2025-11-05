Fondul suveran al Norvegiei se opune compensațiilor de 1.000 de miliarde de dolari pentru Musk la Tesla. Elon amenință cu demisia

Fondul suveran al Norvegiei, cu active în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunţat marţi că va vota împotriva pachetului salarial de 1.000 de miliarde de dolari propus pentru Elon Musk la Tesla, sfidând recomandările conducerii companiei şi avertismentele miliardarului că ar putea demisiona dacă planul este respins, relatează The Guardian.



Norges Bank Investment Management (NBIM), care administrează cel mai mare fond suveran din lume şi este unul dintre principalii acţionari Tesla, a declarat că a votat deja împotriva pachetului de compensaţii pentru Musk, în perspectiva adunării generale a acţionarilor ce va avea loc în această săptămână.

„Deşi apreciem valoarea semnificativă creată sub conducerea vizionară a domnului Musk, ne îngrijorează dimensiunea totală a recompensei, diluarea acţiunilor şi lipsa de măsuri care să reducă riscul asociat unei singure persoane. Aceste preocupări sunt în linie cu politica noastră privind compensaţiile executive”, a transmis NBIM într-un comunicat.

Fondul norvegian deţine o participaţie de 1,14% la Tesla, evaluată la 118,3 miliarde de coroane norvegiene (aproximativ 11,6 miliarde de dolari), potrivit datelor publicate la jumătatea anului.

Compensații

Consiliul de administraţie al Tesla solicită acţionarilor să aprobe un plan de compensaţii care i-ar putea aduce lui Musk acţiuni în valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari, crescându-i totodată puterea de vot în companie. Pachetul este condiţionat de atingerea unor obiective financiare şi de performanţă pe o perioadă de zece ani.

Planul a generat reacţii critice din partea unor organizaţii şi consilieri de guvernanţă corporativă. Campania „Take Back Tesla”, o coaliţie de sindicate şi grupuri de supraveghere, a cerut acţionarilor să respingă propunerea, în timp ce firmele de consultanţă Institutional Shareholder Services (ISS) şi Glass Lewis au recomandat, de asemenea, votul împotrivă.

Musk a replicat dur, numind ISS şi Glass Lewis „terorişti corporatişti”. Într-o postare pe platforma X, el a afirmat: „Tesla valorează mai mult decât toate celelalte companii auto la un loc. Ce alt CEO aţi vrea să conducă Tesla? Dacă nu eu, nu o voi face.”

NBIM s-a opus şi în trecut pachetelor de compensaţii uriaşe pentru Musk. Anul trecut, fondul a votat împotriva reinstaurării pachetului salarial de 56 de miliarde de dolari al acestuia, după ce un judecător american îl anulase temporar. În cele din urmă, acţionarii Tesla au aprobat planul.

Presa norvegiană a relatat ulterior schimburi de mesaje între Musk şi Nicolai Tangen, directorul general al NBIM, în care Musk ar fi refuzat o invitaţie la cină la Oslo şi i-ar fi transmis acestuia: „Prietenii adevăraţi se cunosc după fapte.”

Elon Musk este în prezent cea mai bogată persoană din lume, cu o avere estimată la 504 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Editor : Sebastian Eduard