Forțele de securitate cubaneze se retrag din Venezuela, pe fondul presiunii intense a SUA asupra guvernului din Caracas

Donald Trump drapel steag Venezuela
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Consilierii de securitate și medicii cubanezi părăsesc Venezuela, în contextul în care guvernul președintelui interimar Delcy Rodriguez se confruntă cu presiuni intense din partea Washingtonului pentru a desființa cea mai importantă alianță de stânga din America Latină, potrivit a 11 surse familiarizate cu această chestiune, relatează Reuters.

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, și-a încredințat protecția gărzilor de corp venezuelene, potrivit a patru surse, spre deosebire de președintele destituit Nicolas Maduro și predecesorul său, regretatul președinte Hugo Chavez, care se bazau amândoi pe forțele de elită cubaneze.

Treizeci și doi de cubanezi au fost uciși în atacul militar american în care a fost capturat Maduro pe 3 ianuarie, potrivit guvernului cubanez. Acești soldați și gărzi de corp făceau parte dintr-un acord de securitate profund între Caracas și Havana, care a început la sfârșitul anilor 2000, în cadrul căruia agenți cubanezi de informații au fost infiltrați în armată și în unitatea de contrainformații DGCIM din Venezuela, care a jucat un rol fundamental în eliminarea opoziției interne.

„Influența cubaneză a fost absolut esențială” pentru supraviețuirea guvernului chavist, a declarat Alejandro Velasco, profesor asociat de istorie la Universitatea din New York și expert în Venezuela.

În cadrul DGCIM, unii consilieri cubanezi au fost demiși din funcțiile lor, potrivit unui fost oficial al serviciilor secrete venezuelene. Unii dintre lucrătorii medicali și consilierii de securitate cubanezi au călătorit din Venezuela în Cuba cu avionul în ultimele săptămâni, au declarat două dintre surse.

O sursă apropiată partidului de guvernământ din Venezuela a declarat că cubanezii plecau la ordinul lui Rodriguez din cauza presiunilor exercitate de SUA. Celelalte surse nu au precizat dacă cubanezii erau obligați să plece de către noua conducere venezueleană, plecau din proprie inițiativă sau erau chemați acasă de Havana.

Decizia de a-i îndepărta pe cubanezi din garda prezidențială și din unitatea de contrainformații nu a fost raportată anterior.

Înainte de operațiunea de înlăturare a lui Maduro, mii de medici, asistente medicale și antrenori sportivi cubanezi lucrau în Venezuela în cadrul programelor de asistență socială inițiate de Chávez. În schimb, Venezuela furniza Cubei o sursă de petrol atât de necesară.

În urma atacului SUA, președintele american Donald Trump a promis să pună capăt relației de securitate dintre Venezuela și Cuba. „Cuba a trăit, timp de mulți ani, din cantități mari de petrol și bani din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat „servicii de securitate” pentru ultimii doi dictatori venezueleni, DAR NU MAI ESTE CAZUL!”, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social pe 11 ianuarie.

Ca răspuns la întrebările privind presiunea exercitată de SUA asupra Venezuelei pentru a rupe relațiile cu Cuba, un oficial al Casei Albe a declarat că SUA are „o relație foarte bună cu liderii Venezuelei” și că „interesul propriu al lui Rodriguez este în concordanță cu promovarea obiectivelor noastre cheie”.

Ruptura relațiilor dintre Venezuela și Cuba face parte din strategia mai amplă a Washingtonului de a răsturna guvernul comunist de la Havana. De la jumătatea lunii decembrie, Washingtonul a blocat transportul de petrol din Venezuela către Cuba, strangulând economic insula.

Guvernul SUA „poartă discuții cu Cuba, ai cărei lideri ar trebui să încheie un acord”, a declarat oficialul.

Guvernul cubanez a afirmat că este deschis dialogului în condiții de egalitate, condamnând în același timp blocada petrolieră și promițând să reziste intervenției SUA.

Nici guvernul cubanez, nici cel venezuelean nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Cele două țări au afirmat public că vor continua relațiile.

Rodriguez este de mult timp aliată a lui Maduro și membră a Partidului Socialist din Venezuela, aflat la putere. De asemenea, ea are relații personale strânse cu guvernul cubanez, potrivit a zece surse americane și venezuelene.

Pe 8 ianuarie, Rodriguez a apărut alături de ministrul cubanez de externe Bruno Rodriguez la o ceremonie comemorativă plină de flori, organizată la Caracas pentru victimele atacului american.

„Către curajosul popor venezuelean, exprimăm cea mai profundă solidaritate a Cubei”, a declarat Bruno Rodriguez la eveniment, înainte de a rosti strigătul de luptă al unuia dintre liderii revoluției cubaneze, Ernesto „Che” Guevara: „Hasta la victoria siempre”.

Mai târziu, în ianuarie, Delcy Rodriguez a vorbit la telefon și cu președintele cubanez Miguel Diaz-Canel, declarând ulterior că cele două țări rămân „unite”. După aceeași convorbire, Diaz-Canel a afirmat că Havana se angajează să „continue consolidarea relațiilor istorice de fraternitate și cooperare”.

În ceea ce privește relația dintre cele două țări, oficialul Casei Albe a declarat: „Președintele Trump înțelege că acestea trebuie să facă anumite declarații din motive politice interne”.

O sursă familiarizată cu gândirea guvernului cubanez a declarat că unii militari răniți în atacul american s-au întors în Cuba, dar că alții au rămas activi în Venezuela. Sursa a mai spus că mulți medici cubanezi continuă să ofere îngrijiri medicale în Venezuela.

La începutul lunii ianuarie, mass-media de stat din Cuba a declarat că suspendarea zborurilor comerciale și închiderea spațiului aerian venezuelean au cauzat o întârziere care a împiedicat Cuba să-și aducă acasă medicii aflați în vacanță sau să pună capăt misiunilor lor în Venezuela. Aceste zboruri au fost reluate în săptămâna următoare atacului american din 3 ianuarie, potrivit acelor rapoarte.

O sursă americană familiarizată cu această chestiune a declarat că, deși prezența cubaneză este în scădere, este probabil ca unii agenți secreți să rămână în țară pentru a urmări evoluția situației politice.

Frank Mora, care a ocupat funcția de ambasador al SUA la Organizația Statelor Americane în cadrul administrației Biden, a declarat că „Rodriguez acționează cu mare prudență”.

„Ea dorește să țină cubanezii la distanță până când situația se va calma, până când puterea ei va fi clară, dar fără a-i abandona complet”, a afirmat Mora.

Cel puțin unii consilieri militari cubanezi încă lucrează în Venezuela, au declarat patru surse familiarizate cu această chestiune. Profesorii cubanezi continuă, de asemenea, să predea la universitatea de stat pentru poliție și forțele de securitate, cunoscută sub numele de UNES, potrivit unui fost ofițer de poliție.

John Polga-Hecimovich, profesor la Academia Navală a Statelor Unite din Maryland, care a studiat rolul consilierilor cubanezi în domeniul securității în Venezuela, a declarat că moștenirea eforturilor cubaneze de contrainformații este încă evidentă în Caracas, unde principalii loialiști ai lui Maduro rămân la putere.

„Cubanezii nu au reușit să-l protejeze pe Maduro, dar au jucat un rol cheie în menținerea la putere a guvernului chavist”, a spus Polga-Hecimovich. „Măsurile anti-lovitură de stat au funcționat excelent.”

