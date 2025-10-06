Live TV

Forumul familiilor ostaticilor din Israel cere ca Donald Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace

Forum of the Families of Hostages and Missing Persons
Forumul familiilor ostaticilor din Israel, principala organizație a rudelor celor deținuți de Hamas în Fâșia Gaza, a cerut luni ca Premiul Nobel pentru Pace să-i fie acordat președintelui american Donald Trump, pentru „hotărârea sa de a instaura pacea” în regiune. Solicitarea a fost transmisă Comitetului norvegian pentru Nobel, înaintea decernării premiului din 10 octombrie.

Într-o scrisoare trimisă Comitetului norvegian pentru premiul Nobel, Forumul familiilor ostaticilor deţinuţi în Fâşia Gaza afirmă că Donald Trump a făcut "posibil ceea ce mulţi spuneau că este imposibil".

"Vă solicităm insistent să atribuiţi premiul Nobel pentru pace preşedintelui Trump, căci el a jurat că nu se va odihni şi nu se va opri până când ultimul ostatic nu se va întoarce acasă", scrie Forumul într-un comunicat citat de Agerpres.

Acest apel intervine în timp ce negocieri indirecte între Israel şi Hamas au început luni în Egipt pe baza unui plan al preşedintelui american care urmăreşte eliberarea ostaticilor şi încetarea războiului în Fâşia Gaza.

Donald Trump a declarat public că doreşte să primească premiul Nobel pentru pace, deşi experţii estimează că şansele sale sunt reduse.

Liderul american se laudă că ar fi rezolvat şase sau şapte conflicte în tot atâtea luni, cifră pe care experţii o consideră mult exagerată.

