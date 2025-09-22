Diplomatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA la București, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că NATO și statele europene trebuie să răspundă unitar la provocările tot mai frecvente ale Rusiei, inclusiv la incidentele cu drone și avioane de vânătoare la granițele spațiului Alianței.

„Cea mai mare problemă pentru NATO și țările europene este că n-au vorbit cu o voce unică de mult timp, de când a început nu numai războiul din Ucraina, acum vreo 3 ani, dar de când au invadat Georgia, de când au trimis oamenii ăia mici, verzi în provinciile de est în Ucraina, de când am intrat în Crimeea și la fiecare incident care se întâmplă de atunci, inclusiv războiul și invadarea Ucrainei. Și așa că Tusk are 100% dreptate. NATO trebuie să aibă o voce unică. Țările europene trebuie să aibă o voce unică și în opinia mea trebuie să spună nu, foarte categoric, că altfel acest criminal nu se oprește”, a spus, luni, Adrian Zuckerman.

Fostul ambasador a amintit că, în primul mandat al președintelui Donald Trump, SUA au insistat ca toate statele NATO să respecte angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru apărare. „ Din vreo 28-29 cât erau atunci, numai nouă au făcut această contribuție. Acuma nimeni nu și-a închipuit că Rusia chiar o să înceapă așa un război și o să fie o primejdie la toată Europa și restul lumii. În opinia mea, da, putem discuta de asta mai târziu, dar nimeni nu și-a închipuit că o să fie așa, dar acum e prea târziu. Nu poți să te duci la magazin, de exemplu, să cumperi 10 tancuri”, a punctat fostul ambasador SUA la București.

Diplomatul american a criticat și deciziile economice și militare ale unor state europene. „Au fost făcute multe, multe greșeli, nu numai de germani cu economia, planul lor economic, cumpărând gaz și petrol de la ruși, dar și Olanda, de exemplu, unde șeful actual, Rutte de la NATO, a vândut acum câțiva ani toate tancurile olandeze. Olanda astăzi are zero tancuri, zero”, a subliniat el.

