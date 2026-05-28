Fost oficial CIA, arestat după ce FBI a găsit în casa sa peste 300 de lingouri de aur în valoare de 40 de milioane de dolari

O anchetă care a pornit de la o sesizare internă a CIA s-a încheiat cu o descoperire spectaculoasă: sute de lingouri de aur, milioane de dolari cash și ceasuri de lux găsite în casa unui fost oficial american cu acces la informații strict secrete. David Rush a fost arestat de FBI și acuzat de furt de fonduri publice, scrie BBC.

Fostul oficial american David Rush, care ar fi ocupat până recent o funcție de rang înalt în CIA, a fost arestat după ce agenții FBI au descoperit în locuința sa din Virginia 303 lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari, numerar în valoare de milioane de dolari și zeci de ceasuri de lux. Procurorii îl acuză că a obținut aurul și sumele de bani invocând cheltuieli profesionale și că nu a justificat ulterior destinația acestora.

Potrivit documentelor depuse la instanță, David Rush a făcut mai multe solicitări către guvernul SUA pentru a primi lingourile, invocând „cheltuieli legate de activitatea profesională” pe parcursul ultimului an. El a fost acuzat de furt de fonduri publice, într-o plângere penală depusă săptămâna trecută.

Potrivit publicației New York Times, Rush a ocupat până de curând o funcție de rang înalt în cadrul CIA. El a fost arestat și se află în detenție până la audierea programată în această săptămână. Avocatul său a refuzat să comenteze cazul.

Anchetatorii au descoperit în locuința lui Rush și aproximativ 2 milioane de dolari în numerar (1,5 milioane de lire sterline), precum și 35 de ceasuri de lux, multe dintre ele marca Rolex.

Rush, despre care documentele instanței spun că deținea certificat de securitate pentru informații strict secrete și avea acces la informații clasificate, este acuzat și că a mințit în legătură cu studiile și serviciul militar atunci când a aplicat pentru postul guvernamental. De asemenea, ar fi obținut în mod fraudulos concedii militare plătite, încasând mii de dolari.

Documentele instanței îl descriu pe Rush drept un fost director executiv de rang înalt într-o agenție guvernamentală americană din Virginia. Întrebat despre acest caz, FBI a transmis într-un comunicat scris că a arestat un individ pe 19 mai, în urma unei sesizări venite din partea CIA.

„După ce o investigație internă a CIA a identificat posibile încălcări ale legii, directorul CIA, John Ratcliffe, a transmis informațiile către FBI pentru o anchetă penală”, a precizat FBI.

Potrivit documentelor instanței, între noiembrie 2025 și martie 2026, Rush a făcut mai multe solicitări către guvernul SUA „pentru a obține o cantitate semnificativă de valută străină și zeci de milioane de dolari în lingouri de aur pentru cheltuieli legate de activitatea profesională”, pe care ulterior le-a primit.

În urma unei verificări, CIA „nu a reușit să localizeze lingourile de aur sau cantități semnificative din valuta străină”, se arată în documentele instanței.

Guvernul american nu a găsit nici „vreo evidență care să arate că Rush și-ar fi informat angajatorul despre destinația valutei sau a lingourilor de aur pe care le-a primit în scopuri profesionale”. Ulterior, FBI a pus în aplicare un mandat de percheziție la locuința lui Rush din Virginia, pe 18 mai.

În timpul percheziției, agenții FBI au confiscat aproximativ 303 lingouri de aur, fiecare cântărind circa un kilogram, potrivit documentelor depuse la instanță. La prețul actual al aurului, valoarea estimată depășește 40 de milioane de dolari, au adăugat anchetatorii. Documentele instanței nu explică de ce Rush păstra lingourile de aur și numerarul în propria locuință.

Editor : M.I.