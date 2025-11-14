Fosta mare patinatoare Surya Bonaly a anunţat că toate medaliile i-au fost furate în timp ce se afla în spital, la căpătâiul mamei sale

Fosta mare patinatoare Surya Bonaly traversează o perioadă deosebit de dificilă. În timp ce se afla într-un spital din Minnesota pentru a fi alături de mama sa, bolnavă de cancer la plămâni, sân şi stern, a aflat că locuinţa sa din Las Vegas a fost spartă.



Campioană europeană de cinci ori, ea a dezvăluit pe reţelele de socializare că toate medaliile sale au fost furate. „Toate medaliile pe care le-am câştigat în trecut participând la diferite campionate mondiale şi europene au dispărut. Uneori îmi vine să plâng”, a mărturisit ea pentru New York Post, temându-se că hoţii îi vor distruge frumoasele amintiri.

În ciuda acestui şoc, fosta campioană a ales să rămână în cartierul său și intenţionează să-şi întărească securitatea locuinţei cu noi camere de supraveghere.

Patinatoarea a lansat un apel către locuitori şi casele de amanet. „Dacă vedeţi medalii de aur şi argint străine de vânzare, vă rugăm să sunaţi imediat la poliţie”, a scris ea, sperând încă să recupereze aceste piese care au marcat cariera sa.

