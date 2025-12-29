Fosta primă doamnă a Coreei de Sud este acuzată că a primit mită genți de lux și un colier cu diamante

Soţia fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol s-a amestecat în afacerile statului în schimbul unor obiecte de valoare şi bani, a declarat luni un procuror special.

Ancheta procurorului special, care s-a încheiat duminică, a avut loc în contextul unei investigații de un an privind impunerea pe termen scurt a legii marţiale de către Yoon anul trecut şi scandalurile legate de cuplul odinioară puternic.

În această lună, echipa de procurori a solicitat o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fosta primă doamnă Kim Keon Hee, care se află în detenţie şi este judecată în prezent pentru suspiciunea de acceptare de mită pentru mediere şi alte acuzaţii.

Kim a negat orice faptă ilegală. Ea a prezentat scuze publicului pentru că a provocat îngrijorare în timpul unei audieri în instanţă la începutul acestei luni.

„A profitat de statutul de soţie a preşedintelui”

Kim „a profitat de statutul de soţie a preşedintelui pentru a primi bani şi obiecte de valoare scumpe şi a fost implicată pe scară largă în diverse numiri şi nominalizări de personal”, a declarat procurorul special Min Joong-ki într-o conferinţă de presă care a marcat sfârşitul anchetei sale, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

O hotărâre a instanţei inferioare în cazul lui Kim este aşteptată la 28 ianuarie.

„Ancheta nu se încheie pentru că cineva spune asta, ci este finalizată în cele din urmă cu dovezi în instanţă”, au declarat avocaţii lui Kim într-un comunicat luni, adăugând că vor depune eforturi „pentru a se asigura că legitimitatea procedurală şi drepturile de apărare sunt garantate în totalitate, astfel încât faptele să nu fie exagerate sau distorsionate în scopuri politice”.

Genţi Chanel şi un colier cu diamante

Echipa de procurori l-a pus sub acuzare şi pe liderul Bisericii Unificării, Han Hak-ja, care se află acum în proces, după ce grupul religios a fost suspectat că i-a oferit lui Kim obiecte de valoare, printre care două genţi Chanel şi un colier cu diamante, în cadrul eforturilor sale de a câştiga influenţă.

Han a negat că ar fi îndrumat biserica să-l mituiască pe Kim.

„Diverse persoane care nu aveau nimic în comun între ele au vizitat-o pe Kim Keon Hee, nu pe preşedinte, şi i-au cerut ceea ce doreau, oferindu-i bani şi bunuri”, a declarat procurorul special adjunct Kim Hyeong-geun.

„Ca urmare, cererea lor a fost îndeplinită.”

Preşedintele destituit Yoon este judecat pentru suspiciunea de a fi orchestrat o insurecţie, acuzaţie care ar putea însemna închisoare pe viaţă sau chiar pedeapsa cu moartea. El a negat acuzaţiile.

O hotărâre a instanţei inferioare în cazul lui Yoon este aşteptată la începutul anului 2026.

