Live TV

Fosta soţie a lui Justin Trudeau, primele declarații despre relația acestuia cu Katy Perry

Data actualizării: Data publicării:
The Forbes 30/50 Summit International Women's Day Awards Gala 2024
Sophie Grégoire, fosta soție a lui Justin Trudeau Foto: Getty Images

Sophie Grégoire a vorbit deschis despre viaţa sa în calitate de fostă soţie a fostului prim-ministru canadian Justin Trudeau. În timpul unei apariţii recente în podcastul „Arlene is Alone”, a fost abordat subiectul publicităţii pe care Trudeau o atrage prin relaţia sa cu cântăreaţa Katy Perry, iar gazda Arlene Dickinson a remarcat că admiră modul în care femeia de 50 de ani rămâne „calmă” în legătură cu toate acestea, scrie News.ro.

„Ştii, suntem fiinţe umane şi lucrurile ne afectează. E normal”, a spus Sophie Grégoire. „Modul în care reacţionezi la lucruri este decizia ta. Aşadar, eu aleg să ascult muzica în loc de zgomot”, a mărturisit ea.

Grégoire şi Trudeau au anunţat că se separă în august 2023. S-au căsătorit în 2005 şi au trei copii: Xavier, Ella-Grace şi Hadrien.

Trudeau şi Perry au fost fotografiaţi de un trecător într-o aparentă îmbrăţişare, în septembrie, dar au făcut publică relaţia lor după ce au fost văzuţi ţinându-se de mână la cabaretul Crazy Horse din Paris, în jurul datei de naştere a lui Perry, în octombrie.

Sophie Grégoire a adăugat că este foarte conştientă că multe lucruri publice pot să declanşeze anumite reacţii. „Ce fac cu ele este decizia mea”, a adăugat ea. „Femeia care vreau să devin prin asta este decizia mea”, a spus ea, deşi a precizat că asta nu înseamnă că este de părere că sentimentele trebuie reprimate.

„Mă voi lăsa dezamăgită de cineva, mă voi lăsa înfuriată, tristă”, a spus Grégoire. „Şi ştiu cu certitudine cât de important este, ca susţinătoare a sănătăţii mintale, să simţi aceste emoţii”, a adăugat ea.

La începutul podcastului, Grégoire a corectat-o pe Dickinson când aceasta s-a referit la ea ca fiind „mamă singură”.

„Cu siguranţă nu sunt mamă singură”, a spus Grégoire. „Am o relaţie cu un tată care are o dragoste profundă şi este foarte disponibil pentru copiii săi”, a precizat ea.

Citește și:

FOTO Cântăreaţa Katy Perry şi fostul premier al Canadei Justin Trudeau, surprinşi în timp ce se sărută pe un iaht în California

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
4
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, (stânga) l-a criticat dur pe medicul Iuliu Torje (dreapta)
5
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...
Campionul ucrainean care a fost pe front și a spus "corpul și onoarea aparțin țării și familiei", decizie de neînțeles
Digi Sport
Campionul ucrainean care a fost pe front și a spus "corpul și onoarea aparțin țării și familiei", decizie de neînțeles
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ludovic orban
Surse: Ludovic Orban va fi revocat din funcția de consilier al...
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONFERINTA DE PRESA - 12 NOI 2025
Negocieri urgente la Cotroceni pe tema pensiilor speciale. Nicușor...
Sabrina Voinea la JO 2024. Foto: Profimedia Images
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică în...
ilie bolojan
Noile taxe, la vot final în Parlament. Impozite majorate din 2026, în...
Ultimele știri
Corpul de control al Ministerului Sănătății, verificări la spitalul din Târnăveni după imaginile cu pacienți ținuți în condiții mizere
Schimbare radicală de abordare a SUA în Orientul Mijlociu. Tranzacția de miliarde care schimbă perspectivele
A nins la Suceava: unde se așteaptă ca stratul de zăpadă să atingă 6 - 12 cm
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
++ Zelensky, 'accordo con Usa rende questa giornata storica' ++
Discuții despre susținerea Ucrainei în G7. Canada a anunțat noi sancțiuni împotriva producției rusești de drone
rujeola
Canada își pierde statutul de țară fără rujeolă. SUA sunt și ele aproape în aceeași situație
Eurovision song contest
Canada ar putea participa la concursul muzical Eurovision
Donald Trump
Donald Trump anunță că va majora cu 10% tarifele vamale pentru Canada
benjamin netanyahu la birou
Israelul îi cere lui Mark Carney să nu-l aresteze pe Benjamin Netanyahu, dacă va merge în Canada
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, ironii la adresa lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: ”Dacă ar fi fost actor, juca...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cum află, de fapt, România cu cine joacă în play-off. Când vor fi trași la sorți tricolorii
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Noua metodă prin care șefii te pot urmări când și unde ești la muncă. Cum ești spionat și monitorizat de...
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Judecătorii CCR și membrii CSM, bonus la pensie între 25.000 și 50.000 de lei. Ce privilegii au de la Guvern?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Haos la un liceu din Ohio. Un cerb a dat buzna prin geamul cantinei în timpul micului dejun
Film Now
Cum ar fi comentat Tom Cruise despărțirea dintre Nicole Kidman și Keith Urban: „Are o mică satisfacție, spune...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu