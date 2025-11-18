Fosta soţie a lui Justin Trudeau, primele declarații despre relația acestuia cu Katy Perry

Sophie Grégoire a vorbit deschis despre viaţa sa în calitate de fostă soţie a fostului prim-ministru canadian Justin Trudeau. În timpul unei apariţii recente în podcastul „Arlene is Alone”, a fost abordat subiectul publicităţii pe care Trudeau o atrage prin relaţia sa cu cântăreaţa Katy Perry, iar gazda Arlene Dickinson a remarcat că admiră modul în care femeia de 50 de ani rămâne „calmă” în legătură cu toate acestea, scrie News.ro.

„Ştii, suntem fiinţe umane şi lucrurile ne afectează. E normal”, a spus Sophie Grégoire. „Modul în care reacţionezi la lucruri este decizia ta. Aşadar, eu aleg să ascult muzica în loc de zgomot”, a mărturisit ea.

Grégoire şi Trudeau au anunţat că se separă în august 2023. S-au căsătorit în 2005 şi au trei copii: Xavier, Ella-Grace şi Hadrien.

Trudeau şi Perry au fost fotografiaţi de un trecător într-o aparentă îmbrăţişare, în septembrie, dar au făcut publică relaţia lor după ce au fost văzuţi ţinându-se de mână la cabaretul Crazy Horse din Paris, în jurul datei de naştere a lui Perry, în octombrie.

Sophie Grégoire a adăugat că este foarte conştientă că multe lucruri publice pot să declanşeze anumite reacţii. „Ce fac cu ele este decizia mea”, a adăugat ea. „Femeia care vreau să devin prin asta este decizia mea”, a spus ea, deşi a precizat că asta nu înseamnă că este de părere că sentimentele trebuie reprimate.

„Mă voi lăsa dezamăgită de cineva, mă voi lăsa înfuriată, tristă”, a spus Grégoire. „Şi ştiu cu certitudine cât de important este, ca susţinătoare a sănătăţii mintale, să simţi aceste emoţii”, a adăugat ea.

La începutul podcastului, Grégoire a corectat-o pe Dickinson când aceasta s-a referit la ea ca fiind „mamă singură”.

„Cu siguranţă nu sunt mamă singură”, a spus Grégoire. „Am o relaţie cu un tată care are o dragoste profundă şi este foarte disponibil pentru copiii săi”, a precizat ea.

