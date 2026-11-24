Papa Francisc a scris într-un jurnal intim, din care au fost publicate marţi câteva fragmente într-o nouă carte, că l-a zărit pe diavol de trei ori şi că o dată a văzut „porţile iadului".

Cartea „The Personal Diary of Pope Francis" (Jurnalul personal al papei Francisc), scrisă de cardinalul argentinian Victor Manuel Fernandez, include pasaje extrase dintr-un jurnal pe care Jorge Bergoglio - papă între 2013 şi 2025 - l-a ţinut între 1992 şi 2024, un document care-i dezvăluie îngrijorările, regretele şi autocritica, dar şi imensa umanitate şi credinţă, , transmite AFP, potrivit Agerpres.

Victor Manuel Fernandez, prefectul dicasterului (ministerului) pentru Doctrina Credinţei de la Vatican, a precizat că Francisc i-a cerut să facă în aşa fel încât reflecţiile sale, consemnate în caietul cu coperţi negre de plastic, să devină cunoscute lumii întregi.

La moartea papei Francisc, prefectul i-a mărturisit succesorului său, papa Leon al XIV-lea, temerea că acest caiet ar putea fi „abandonat într-un depozit oarecare". El a obţinut autorizaţia de a publica fragmente din acesta, subliniind că "preocupările spirituale din inima sa sunt foarte explicite şi ne pot face bine".

În una dintre cele mai intrigante dezvăluiri, papa Francisc a scris că, pe când era arhiepiscop de Buenos Aires, l-a văzut pe diavol de trei ori şi i-a auzit vocea. "Am descoperit că demonul râdea sfidător, planând cu viclenie", a scris papa argentinian în jurnalul său, la 24 ianuarie 2021, potrivit unui exemplar al versiunii franceze a cărţii publicate de editura Albin Michel şi consultat de AFP.

„Acum aproximativ cincisprezece ani. L-am văzut de la fereastra maşinii. Nu uit ochii lui ameninţători şi, în acelaşi timp, seducători", a scris el. A doua oară, s-a întâmplat într-o capelă carmelită, când "m-a privit cu ochi ameninţători".

Al treilea episod a avut loc în timpul unei întrevederi, la Roma. "L-am văzut şi i-am auzit vocea, triumfătoare, stăpânind totul. (...) Nu pot uita sunetul puternic al vocii sale", scrie el, adăugând: "Domnul mi-a dat posibilitatea să mă eliberez de aceste întâlniri".

Papa Francisc a dezvăluit, de asemenea, la 7 iunie 2018, că în noaptea precedentă, în timp ce se pregătea să se culce, "a văzut porţile iadului". "Seducţia păgână în toată puterea ei. Am privit puţin şi m-a îngrozit", a scris el în jurnal, adăugând că în acel moment a luat "rozariul ca pe o armă".

În jurnalul său, papa Francisc nu ezită să fie autocritic pentru "sentimentele sale ocazionale de dispreţ, invidie, mândrie" sau pentru că a ignorat un bărbat beat de pe stradă care îl interpelase, deoarece voia "să meargă în linişte".

În ultima perioadă a vieţii sale, papa regreta că fusese "acel Jorge arogant, autosuficient, cinic şi mincinos faţă de sine însuşi".

Papa Francisc avea, de asemenea, o personalitate puternică şi era uneori criticat în cadrul Curiei, organul de conducere al Bisericii Catolice, pentru stilul său considerat autoritar.

Se pare că Francisc se temea că zilele sale pe Pământ erau numărate, fiind îngrijorat de îmbătrânire. În 1996, la vârsta de 60 de ani - cu aproape trei decenii înainte de moartea sa - el scria: "Vreau să fac bine în puţinul timp care mi-a mai rămas, dorind să fiu bun. Cât timp irosit, cât rău făcut!".

În 2001, el scria: „Vârsta de 65 de ani mă face să mă gândesc la sfârşit. Deja număr înapoi".

Îngrijorările au continuat chiar şi după alegerea sa ca papă în 2013, Francisc scriind la 9 aprilie 2016 că "atacurile diavolului, sub diferite forme, s-au intensificat... Oare este un semn că timpul se apropie de sfârşit şi că el nu vrea să piardă?".

Jurnalul cuprinde 86 de pagini scrise înainte de alegerea sa şi alte 55 după aceasta.

Unul dintre cele mai scurte - şi mai emoţionante - pasaje din jurnalul lui Francisc datează din 21 iulie 2013: "La 13 martie, m-au ales papă".

Cartea are lansarea simultană în cinci limbi la 24 noiembrie şi este distribuită în 94 de ţări, potrivit Vatican News. Ediţia italiană este publicată de Editura Vaticanului, ediţiile în spaniolă, engleză şi portugheză de filialele respective ale Penguin Random House, iar ediţia în franceză de Albin Michel.

Editor : A.R.