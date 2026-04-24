Fostul premier canadian Justin Trudeau acuză Occidentul: presiunile SUA și Europei „aproape au împins Canada în brațele Chinei"

Justin Trudeau
Justin Trudeau. Foto: Profimedia

Fostul premier canadian Justin Trudeau a declarat că presiunile economice exercitate de Statele Unite şi Europa au fost aproape să determine Canada să încheie acorduri majore cu China, în lipsa unor alternative viabile pe pieţele occidentale, transmite CNBC.

Vorbind la un eveniment din Singapore, Trudeau a oferit exemplul companiei Bombardier, care a întâmpinat dificultăţi în vânzarea aeronavelor sale din cauza competiţiei şi presiunilor din partea giganţilor Airbus şi Boeing.

Potrivit acestuia, investitori chinezi au propus preluarea companiei cu oferte financiare extrem de generoase, într-un moment în care negocierile cu partenerii occidentali eşuaseră.

„Eram foarte aproape să fim împinşi în braţele Chinei”, a spus Trudeau, explicând că presiunile concurenţiale au creat un context în care Canada risca să cedeze controlul asupra unui sector strategic.

Situaţia a fost deblocată în cadrul summitului G7 Summit 2017, unde Trudeau a intervenit direct în discuţiile cu lideri precum Emmanuel Macron, Angela Merkel şi Donald Trump. Ulterior, Airbus a preluat pachetul majoritar al programului C Series, transformat ulterior în modelul A220, consolidând industria aeronautică din Quebec.

Trudeau a avertizat că astfel de presiuni economice interne între aliaţi pot avea efecte contraproductive, favorizând extinderea influenţei unor competitori globali precum China. El a subliniat că politicile comerciale ale SUA, inclusiv ameninţările cu tarife, pot determina industrii canadiene, în special cea auto, să caute parteneriate alternative cu Beijingul.

În plus, Canada a fost nevoită să îşi diversifice parteneriatele comerciale, inclusiv prin acorduri cu Europa pentru exportul de aluminiu, după ce SUA au impus tarife de 50% asupra importurilor acestui metal.

Fostul premier a criticat şi marile puteri globale, inclusiv SUA, China, Rusia şi India, afirmând că acestea aleg selectiv regulile ordinii internaţionale, ceea ce creează instabilitate şi incertitudine în relaţiile economice globale.

