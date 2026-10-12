Fostul președinte bolivian Evo Morales, anchetat într-un dosar privind moartea, în 2009, a unui român și a altor doi europeni

Parchetul bolivian a anunţat luni deschiderea unei noi anchete împotriva fostului preşedinte de stânga Evo Morales, pentru presupuse fapte de crimă şi tortură legate de o operaţiune poliţienească în urma căreia trei europeni au murit, în anul 2009, printre care s-a aflat și un cetățean român, notează AFP.

Un comando de poliţie a luat cu asalt un hotel din Santa Cruz (est) şi a împuşcat mortal trei bărbaţi: boliviano-croatul Eduardo Rozsa-Flores, irlandezul Michael Dwyer şi românul de etnie maghiară Arpad Magyarosi. Alţi doi bărbaţi au supravieţuit şi au denunţat fapte de tortură după arestarea lor.

Guvernul de la acea vreme a susţinut că grupul pregătea o mişcare separatistă, finanţată de elita economică de dreapta din Santa Cruz, scrie Agerpres.

Potrivit autorităţilor, cei trei bărbaţi au fost ucişi în timpul unui schimb de focuri, versiune care a fost contestată rapid.

Deschiderea acestei anchete are loc la scurt timp după arestarea lui Roger Mariaca, numit procuror general în 2024 de către un Parlament controlat la acea vreme de Mişcarea pentru Socialism (MAS), partidul lui Evo Morales. Acesta este acuzat de legături cu traficul de droguri.

Într-o scrisoare adresată Curţii Supreme de Justiţie, procurorul general interimar Jose Armando Urioste precizează că ancheta îl vizează şi pe fostul vicepreşedinte Alvaro Garcia Linera.

Aceasta vine în urma unei plângeri depuse de parlamentarii de dreapta Tomasa Yarhui şi Rodrigo Antonio. Cel din urmă a confirmat pentru AFP că este vorba despre dosarul cunoscut sub numele de „Hotelul Las Americas”.

Familiile şi victimele au adus cazul în faţa Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului (CIDH) care a concluzionat în 2021 că statul bolivian a comis încălcări ale drepturilor omului şi a trimis cazul în faţa Curţii Interamericane.

Nici Evo Morales şi nici fostul său vicepreşedinte nu au făcut nicio declaraţie pentru moment.

Refugiat în fieful său din Chapare (centru), Evo Morales face deja obiectul a două mandate de arestare: unul pentru presupusul său rol în protestele care au paralizat ţara în lunile mai şi iunie, iar celălalt pentru presupusul trafic al unei minore cu care ar fi avut o fiică. El neagă acuzaţiile.

Editor : B.E.