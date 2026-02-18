Live TV

Fostul președinte Yoon Suk-yeol riscă pedeapsa cu moartea. Democrații sud-coreeni cer sentință maximă

profimedia-0955965743
Yoon Suk-yeol, fostul președinte sud-coreean. Sursa foto: Profimedia Images

Partidul Democrat (DP) aflat la putere în Coreea de Sud a cerut miercuri pedeapsa maximă pentru fostul preşedinte Yoon Suk-yeol, care aşteaptă joi o sentinţă pentru insurecţie ce i-ar putea aduce pedeapsa cu moartea, din cauza încercării sale eşuate de a impune legea marţială în decembrie 2024.

„Este de bun simţ ca insurgentul Yoon Suk-yeol şi grupul său, care au călcat în picioare Constituţia şi democraţia, să primească o pedeapsă severă”, a declarat Han Byung-do, membru al PD, într-o conferinţă de presă la Adunarea Naţională, conform declaraţiilor preluate de agenţia locală de ştiri Yonhap.

Yoon a impus legea marţială pe 3 decembrie 2024 cu justificarea de a proteja poporul de „forţe anti-statale”, măsură ce a fost revocată la doar câteva ore de Parlament, în mijlocul unor proteste masive, şi a fost destituit în aprilie 2025.

De atunci, a adăugat purtătorul de cuvânt al partidului de guvernământ, Baek Won-sik, Yoon „nu a oferit nici măcar un cuvânt de scuze sau de reflecţie”, ci s-a limitat să „râdă” de cetăţenii ţării asiatice.

Aflat în detenţie preventivă neîntreruptă din iulie 2025, fostul preşedinte sud-coreean a fost condamnat la mijlocul lunii ianuarie la cinci ani de închisoare pentru obstrucţionarea justiţiei, în primul verdict din cele opt procese cu care se confruntă.

Sentinţa în dosarul privind insurecţia va fi făcută publică pe 19 februarie. Cu toate acestea, dacă va fi condamnat la pedeapsa cu moartea, este puţin probabil ca aceasta să fie executată, deoarece, de aproape 40 de ani, în Coreea de Sud există un moratoriu privind execuţiile.

Editor : M.I.

