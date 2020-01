FOTO. Cum arată cel mai lung tunel folosit de traficanţi, descoperit de-a lungul graniței de sud - vest a SUA

Un tunel lung de peste 1.300m, folosit de traficanții de droguri pentru a transporta substanțele interzise în Mexic, a fost descoperit de-a lungul graniţei de sud-vest a SUA, scrie CNN.

Agenții federali din California au descoperit că pasajul subteran începe în Tijuana, Mexic, la doar 76 de metri la sud de graniţa SUA, şi ajunge în San Diego, California. Tunelul este dotat cu un sistem de transport pe șine, electricitate și ventilaţie.

„Tunelul sofisticat, cu toate dotările necesare, demonstrează determinarea şi resursele băneşti ale cartelurilor", a declarat miercuri John W. Callery, agent special al Administraţiei pentru Controlul Drogurilor. „Graniţa va rămâne sigură, iar tunelurile de acest fel vor fi închise".

Tunelul are lungimea de 1.300km, se află la o adâncime de 70m sub pământ și are aproximativ 1,5 metri înălțime și 0,6m lățime.

„Sunt încrezător că munca noastră grea şi dăruirea pentru respectarea legii vor duce la arestări şi confiscări viitoare", a declarat agentul Aaron Heitke.

