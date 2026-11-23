Soumaya Sarré și Louise Mantangon, lidera unei mișcări studențești de stânga care a crescut într-un cartier muncitoresc de la periferia Parisului, respectiv o activistă de extremă dreapta dintr-o regiune rurală a Franței, au devenit figuri emblematice ale protestelor izbucnite recent în această țară, care s-au intensificat și au dus inclusiv la închiderea temporară a Turnului Eiffel. Ascensiunea celor două studente reflectă polarizarea societății franceze, în special în rândul tinerilor, cu doar cinci luni înainte de alegerile prezidențiale dominate în acest moment de candidați din cele două extreme politice, relatează New York Times.

Sarré (18 ani) este studentă la istorie și studii arabe, reprezentând vocea tinerilor protestatari care au generat agitație în toată Franța începând din luna septembrie.

„Pot să fac vocile noastre să fie auzite, vocile tinerilor din cartierele muncitorești”, a spus ea.

Montangon (22 de ani) este studentă la filosofie și a devenit unul din principalii critici ai protestatarilor, condamnând deseori acțiunile tinerilor demonstrați în emisiuni TV și pe rețelele sociale.

„Cei mai mulți studenți și elevi de liceu doresc, de fapt, să participe la cursuri”, a spus ea într-un interviu.

În timp ce Louise Montangon consideră că „este posibil să ne facem auziți și fără să spargem totul, fără să blocăm totul”, Soumaya Sarré susține că protestele ar trebui să continue „cât timp nu există nicio schimbare concretă”. Foto: Profimedia Images

Sarré și Montangon nu sunt lideri oficiali ai taberelor lor politice, iar ascensiunea lor bruscă reflectă tendința societății de a căuta reprezentanți pentru mișcările lor fără lideri.

Sondajele făcute în rândul tinerilor sub 25 de ani arată că peste 40% dintre aceștia îl susțin pe candidatul de extremă stânga, Jean-Luc Melenchon, în timp ce peste 20% o susțin pe adversara lui de extremă dreapta, Marine Le Pen.

Atât extrema dreaptă, cât și extrema stângă sunt furioase pe Emmanuel Macron și aliații lui

Susținerea pentru vocile moderate a scăzut dramatic după perioada lungă în care țara a fost condusă de un guvern de centru, în timp ce Emmanuel Macron a fost președinte.

Sarré și Montangon reprezintă o societate franceză care caută să găsească răspunsuri cât mai radicale la problemele țării, însă nu se poate pune de acord asupra felului în care ele pot fi rezolvate.

Ambele tabere recunosc principalele probleme care au declanșat protestele studenților: starea avansată de degradare a școlilor franceze, deficitul de cadre didactice și un sistem netransparent de admitere la universitate.

Atât extrema dreaptă, cât și extrema stângă sunt furioase pe Macron și aliații lui.

Însă, în timp ce Montangon consideră că „este posibil să ne facem auziți și fără să spargem totul, fără să blocăm totul”, Sarré susține că protestele ar trebui să continue „cât timp nu există nicio schimbare concretă”.

Sondajele făcute în rândul tinerilor sub 25 de ani arată că peste 40% dintre aceștia îl susțin pe candidatul de extremă stânga, Jean-Luc Melenchon, în timp ce peste 20% o susțin pe adversara lui de extremă dreapta, Marine Le Pen (în poză). Foto: Profimedia Images

Cu toate că Sarré și Montangon au avut experiențe similare în timpul liceului, unde au dat peste săli de clasă aglomerate și foarte friguroase, scaune rupte și calculatoare defecte, ele fiind de acord că este nevoie de mai multe investiții în învățământul public, Montangon crede că accentul pus de extrema dreaptă pe lege și ordine este mai benefic pentru stabilitatea națională.

Adunarea Națională, partidul lui Marine Le Pen, „promovează bunul simț și restabilirea ordinii într-o societate care traversează o perioadă dificilă în acest moment”, a argumentat Montangon.

Sarré și Montangon fac parte dintr-un grup restrâns de tineri care au ajuns dintr-o dată în atenția presei franceze, însă care nu mai sunt elevi de liceu, ceea ce subminează ideea că ei reprezintă vocea acelei generații, potrivit experților.

„Faptul că presa s-a concentrat doar pe câteva persoane și le-a adus la toate dezbaterile televizate nu spune nimic despre acele persoane, dar spune multe despre peisajul mediatic din Franța”, a spus Fabien Truong, un sociolog francez specializat în cartierele asociate cu clasa muncitoare.

Montangon ar vrea ca organizația ei studențească de dreapta să participe la negocierile dintre guvern și reprezentanții tinerilor protestatari.

Deocamdată, acest lucru este imposibil. Negociatorii grupărilor de stânga boicotează orice reuniune la care ar dori să participe omologii lor de dreapta – un nou exemplu al consecințelor polarizării societății franceze.

Editor : Raul Nețoiu