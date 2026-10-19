Franța impune restricții de circulație după protestele violente din weekend. Anunțul premierului Sebastien Lecornu

Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a anunţat că le-a cerut prefecţilor „să declanşeze” luni seară o „serie de restricţii de circulaţie”, care vor fi „parţiale” şi „localizate”, în principal pentru a proteja magazinele, în urma unui weekend marcat de scene de haos în mai multe oraşe din Franţa, relatează AFP.

Harta acestor restricţii de circulaţie ar urma să fie făcută publică în cursul după-amiezii, după discuţiile cu primarii implicaţi, a declarat prim-ministrul după o reuniune interministerială de criză.

Starea de urgenţă va fi declarată „dacă va fi necesar”, dar restricţiile de circulaţie „par mai potrivite”, a adăugat el.

În acelaşi timp, Lecornu a acuzat „mişcarea de extrema-stângă” că vrea să „producă o dezordine (...) profundă în ţară în perioada premergătoare alegerilor prezidenţiale”, după violenţele din weekend în contextul manifestaţiilor din Franţa, potrivit Agerpres.

„Există o întreagă reţea care ar putea fi mobilizată chiar şi pentru a contesta calendarul alegerilor prezidenţiale şi desfăşurarea acestora în sine”, a afirmat el după reuniunea interministerială de criză.

El a mai declarat că va organiza o „întâlnire specifică” pe această temă cu ministrul de interne şi serviciile de informaţii.

Editor : B.E.