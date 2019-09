Fratele starletei „Kim Kardashian de Pakistan”, pe care a ucis-o „din onoare”, condamnat la închisoare pe viață

Fratele unei starlete de pe reţelele de socializare, asasinată în 2016, care a recunoscut cu mândrie că şi-a ucis sora din cauza "comportamentului ei intolerabil", a fost condamnat la închisoare pe viaţă, vineri, în Pakistan, a anunţat avocatul său, citat de AFP.



"Cu voia lui Allah, el va fi achitat" în apel, a declarat avocatul Sardar Mehmood, după ce a declarat pentru AFP că Muhammad Wessem, clientul său, a fost condamnat la închisoare pe viaţă de un tribunal din oraşul Multan, aflat în centrul Pakistanului, scrie Agerpres.



Înainte de anunţarea deciziei, Serdar Mehmood a afirmat că "nicio probă" nu a fost prezentată împotriva acuzatului, ci "doar suspiciuni".



Victima, Qandeel Baloch, al cărei nume era Fauzia Azeem, era supranumită "Kim Kardashian de Pakistan".



Această starletă a reţelelor de socializare apărea întotdeauna coafată şi machiată cu minuţiozitate în numeroase fotografii provocatoare, considerate uneori scandaloase de către compatrioţii ei conservatori.



Asasinarea ei a provocat o undă de şoc în Pakistan, unde sute de femei sunt ucise în fiecare an de rude ale lor sub pretextul că ar aduce atingere onoarei familiei.



La trei luni de la crimă, Parlamentul pakistanez a adoptat în unanimitate o lege împotriva acestui flagel.



"Bineînţeles că am sugrumat-o", a declarat cu mândrie Muhammad Waseem, arestat a doua zi după comiterea crimei, în cadrul unei conferinţe de presă organizată de Poliţia pakistaneză.



"Ea se afla la parter, iar părinţii noştri dormeau pe acoperiş. I-am dat o pastilă, apoi am omorât-o", a adăugat criminalul. "Nu am niciun resentiment faţă de ceea ce am făcut, ea avea un comportament complet intolerabil", a mai spus fratele victimei.



Muhammad Waseem le-a dezvăluit anchetatorilor că a decis să îşi ucidă sora după difuzarea unor "videoclipuri şocante, publicate în majoritatea lor pe Facebook", potrivit unei surse din Poliţie.



Cu puţin timp înainte de a fi ucisă, Quandeel Baloch publicase o fotografie care o arăta alături de un lider religios, pe care l-a ridiculizat în timp ce se alinta lângă el, purtând pe cap toca lui de astrahan. Muftiul în cauză a fost apoi suspendat din funcţie de un comitet religios. Acuzat la rândul său în procesul demarat în urma asasinării tinerei, muftiul a fost achitat vineri.



Mama lui Quandeel Baloch, Anwar Mai, şi-a exprimat speranţa că fiul ei va fi achitat. "Este nevinovat. Ea era fiica mea şi el este fiul meu", a declarat ea vineri dimineaţă pentru AFP, cu câteva ore înainte de anunţul deciziei de condamnare.

