Frații Tate, filmați cântând „HH" al lui Kanye West într-un club din Miami Beach. Piesa, interzisă pe platformele de streaming

Data publicării:
andrew tate tristan tate
Frații Andrew și Tristan Tate. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Primarul orașului Miami Beach, Steven Meiner, a declarat că este „profund tulburat și dezgustat” după ce un videoclip cu influenceri scandând sloganuri naziste într-un club de noapte a devenit viral online. În videoclip, influencerii Andrew și Tristan Tate, Nick Fuentes, Clavicular, Sneako, Myron Gaines și Justin Waller pot fi văzuți intonând melodia lui Kanye West, „Heil Hitler”, la clubul de noapte Vendome, potrivit Jerusalem Post.

Piesa a fost unanim criticată și a stârnit indignare și condamnare din cauza caracterului antisemit și a laudelor aduse lui Adolf Hitler. West a afirmat că natura controversată și tema piesei „Heil Hitler” au dus la interzicerea acesteia pe toate platformele majore de streaming digital. Piesa a fost interzisă în Germania din cauza legilor germane împotriva simbolismului extremist și a discursului instigator la ură. Viza de călătorie a lui West în Australia a fost revocată din cauza conținutului piesei.

West a relansat „Heil Hitler” în mai multe forme modificate de când a fost retrasă. O versiune instrumentală a fost încărcată în locul acesteia, intitulată „The Heil Symphony” (mai târziu „Hit Symphony”). După ce a anunțat că „a terminat cu antisemitismul”, West a lansat „Hallelujah”, o versiune alternativă a „Heil Hitler” care înlocuiește referirile la nazism cu versuri legate de creștinism.

Club plays HH by Ye while Nick Fuentes, Tate, Sneako, Clavicular, and Myron sing and throw salutes.

The culture is changing 💀 pic.twitter.com/0tTTBksZte

— 𝐀𝐍𝐓𝐔𝐍𝐄𝐒 (@Antunes1) January 18, 2026

Clubul a prezentat scuze oficiale duminică pentru videoclipul „profund ofensator și inacceptabil”, adăugând că „Vendôme și grupul nostru de ospitalitate nu tolerează antisemitismul, discursul de ură sau prejudecățile de niciun fel”.

De asemenea, a declarat că efectuează o anchetă internă pentru a înțelege circumstanțele în care melodia solicitată a ajuns să fie difuzată, adăugând că va lua măsuri imediate pentru a trage la răspundere părțile responsabile.

Meiner a spus că videoclipul a glorificat Holocaustul și pe Hitler și trebuie condamnat universal. Familia bunicilor săi a fost ucisă în timpul Holocaustului.

Cu toate acestea, Clavicular a susținut alegerea melodiei, scriind: „Este doar o melodie, nu e nicio problemă cu melodiile rap despre droguri și crime”. Frații Tate, Fuentes și Sneako au susținut și ei alegerea.

Rapperul Kanye West a lansat controversata melodie în mai 2025. Videoclipul muzical pentru Heil Hitler înfățișează un grup de bărbați de culoare în formație care cântă „Nigga Heil Hitler” de mai multe ori. Bărbații poartă piei și capete de animale. West cântă și: „Am devenit nazist, sunt personajul negativ”.

La sfârșitul melodiei, West include un clip audio cu Adolf Hitler ținând un discurs. Jerusalem Post a identificat clipul ca fiind preluat din discursul lui Hitler din 1935 de la Fabrica Krupp din Germania.

Aici, poate fi auzit spunând: „Dacă credeți că munca mea este corectă, dacă credeți că am fost sârguincios, că am muncit, că m-am dedicat vouă de-a lungul anilor, că mi-am folosit timpul cum trebuie în slujba poporului meu. Votați acum. Dacă „DA”, atunci apărați-mă, așa cum v-am apărat și eu!”

