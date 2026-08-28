Frații Tate vor rămâne în spatele gratiilor în timp ce continuă procedura de extrădare în Marea Britanie. În urma audierilor de seara trecută, care s-au întins pe durata 8h, judecătoarea nu s-a pronunțat cu privire la o posibilă eliberare pe cauțiune și a decis ca cei doi frați să stea în închisoare până când va lua o hotărâre în acest caz.

În cadrul unei audieri care a avut loc joi la tribunalul federal din Miami, judecătoarea Lauren Louis a refuzat să se pronunțe imediat asupra cererii de eliberare pe cauțiune a fraților Tate, ceea ce înseamnă că aceștia vor rămâne în custodia autorităților federale până când ea va emite hotărârea.

Frații Tate, încătușați la mâini și cu lanțuri la picioare, au fost conduși afară din sala de judecată de către șerifii federali americani.

Avocații apărării spun că dezbaterile s-au concentrat în cea mai mare parte pe procesul din România și invocă modul în care influencer-ii s-au purtat pe durata acelor audieri drept o dovadă a bunei lor purtări.

Aceștia menționează că frații Tate ar fi revenit în țara noastră de 34 de ori pe durata procesului. Procurorii susțin însă că există riscul ca vedetele din social media să încerce să părăsească țara și să influențeze martorii.

Andrew și Trestan Tate se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare formulate de autoritățile judiciare din Marea Britanie, pentru care au fost arestați în iulie 2026, în Statele Unite, în baza unui mandat de extrădare.

Frații Tate au recrutat zeci de femei pentru a lucra într-o afacere de pornografie prin webcam începând din 2014, iar ulterior au organizat cursuri online numite „Hustler’s University”, au declarat procurorii de la Parchetul Federal din Miami într-un document depus la tribunal pe 10 august.

Editor : Sebastian Eduard