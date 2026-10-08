Fraudă de proporții pe cea mai cunoscută platformă de închirieri. 800 de oameni au plătit pentru un apartament care, de fapt, nu există

Sute de oameni au rezervat un apartament inexistent pe platforma de închirieri Booking.com. Au plătit crezând că merg la un hotel din centrul Madridului, dar și-au dat seama că au fost înșelați când au ajuns acolo.

Anunțul a fost activ de vineri până miercuri, când a fost retras de platformă în urma sutelor de plângeri făcute de turiștii înșelați. Au fost 800 în total. Ei au închiriat cu 180 de euro un apartament prezentat ca fiind de lux, cu spa și cu alte elemente, fără să-și pună întrebarea dacă este un preț corect pentru aceea zonă, în care un apartament cu astfel de caracteristici nu se închiriază sub 300 de euro.

Totuși, zeci de persoane au venit în fiecare dimineață în fața clădirii doar pentru a-și da seama că au fost înșelați. Au primit, spune platforma, alternative de cazare în urma plângerilor.

Există și o explicație, tot dată de platformă într-un comunicat oficial: este vorba despre un cont real care a fost spart de hackeri, care l-au clonat pur și simplu și, folosind datele, au făcut acest anunț fals.

Banii s-au dus într-un cont care nu poate fi deocamdată identificat, deci este posibil ca platforma să fie nevoită să-i despăgubească pe oameni și să le dea banii înapoi.

Editor : M.B.