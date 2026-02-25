Cancelarul Friedrich Merz a aterizat, miercuri, în China, începând vizita sa inaugurală în țara care reprezintă cel mai mare partener comercial al Germaniei. Merz și-a petrecut primele luni ale acestui an schițând o nouă viziune pentru Europa într-o lume din ce în ce mai mult modelată de comportamentul de intimidare al superputerilor. Ideea lui: Europa ar trebui să-și reducă dependența de China și Statele Unite pentru a evita să fie împinsă în lateral pe scena mondială — dar nu ar trebui să le izoleze complet, scrie New York Times.

Săptămâna aceasta, Merz va testa această idee prin călătoria sa la Beijing și Hangzhou, China. Este prima sa vizită în țară de când a devenit cancelar, anul trecut, punându-i la încercare capacitatea de a aborda tensiunile dintre Berlin și Beijing - privind comerțul, Taiwanul, Ucraina și o serie de alte probleme - fără a le exacerba.

Oficialii germani sugerează că Merz va încerca să minimizeze conflictul cu liderul Chinei, Xi Jinping. Dar ei spun, de asemenea, că îl va presa pe Xi în privința punctelor sensibile din relația dintre țări, inclusiv politicile economice chineze care afectează producătorii germani și sprijinul Beijingului pentru președintele rus Vladimir Putin, la patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei.

Este de așteptat ca Merz să sublinieze faptul că Germania și Europa își consolidează capacitatea de apărare militară și competitivitatea economică - practic, o viziune despre cum Europa își poate construi propria putere pentru a rivaliza cu China și America.

Și, deși Merz va sublinia necesitatea îmbunătățirii relațiilor cu China, el a precizat clar că încă vede Statele Unite drept aliatul mai natural al Germaniei.

La o conferință a creștin-democraților de centru-dreapta de weekendul trecut, cancelarul a declarat că China „revendică dreptul de a defini o nouă ordine multilaterală conform propriilor reguli. Libertatea de exprimare, libertatea religioasă și libertatea presei nu fac parte din această înțelegere”.

Având în vedere acest lucru, a adăugat Merz, „nu ar fi corect ca noi, europenii, împreună cu americanii, să avem ceva mai bun de oferit ca răspuns la înțelegerea noastră comună asupra libertății, ba chiar la imaginea noastră comună asupra umanității?”

Călătoria cancelarului va fi a cincea în China a liderului unui aliat al SUA din decembrie. Oficialii chinezi par nerăbdători să prezinte vizita ca o altă țară importantă care se îndreaptă spre Beijing pentru stabilitate, pe fondul incertitudinii declanșate de președintele Trump. Administrația sa a perturbat comerțul global cu o serie de taxe vamale, renunțând în același timp la garanțiile de securitate de lungă durată ale SUA pentru Europa.

În căutarea unor legături mai strânse cu Germania, a treia cea mai mare economie din lume și inima industrială a Europei, Xi încearcă să separe și mai mult Statele Unite de aliații săi istorici. Xi a reluat deja legăturile cu Canada și Marea Britanie în timpul vizitelor liderilor acestora la Beijing în acest an.

Șeful diplomației chineze, Wang Yi, a semnalat recent, la Conferința de Securitate de la München, că Beijingul dorește să apropie Berlinul și a cerut celor două țări să ridice relațiile bilaterale la un „nou nivel”. Wang a mai spus că China susține „autonomia strategică” a Berlinului, pe care Beijingul o înțelege ca însemnând slăbirea influenței americane asupra Germaniei.

„Scopul conducerii Chinei este destul de simplu”, a declarat Noah Barkin, expert în relațiile euro-chineze la Rhodium Group, o firmă de cercetare. „China dorește să se prezinte ca un garant al stabilității într-o lume zguduită de unilateralismul și agresiunea SUA. Secvența vizitelor europene are scopul de a sublinia acest mesaj și de a consolida o narațiune a diviziunii transatlantice.”

Însă există încă multe diviziuni între Germania și China, în special în ceea ce privește problemele economice. După decenii de curtare din partea industriei și cancelarilor germani, inclusiv a Angelei Merkel, fosta lideră a țării și rivală de lungă durată a lui Merz în cadrul partidului, China a fost principalul partener comercial al Germaniei anul trecut.

Merz consideră în continuare China o piață de export crucială și un incubator de inovare pentru companiile germane cu operațiuni semnificative acolo. În timpul călătoriei sale, va vizita două dintre operațiunile acestor companii - Mercedes-Benz și Siemens, precum și Unitree Robotics din China - împreună cu o delegație de 30 de lideri de afaceri germani.

Însă pare mai sincer decât a fost Merkel acum un deceniu în ceea ce privește necesitatea de a proteja industria germană de concurența chineză și deja are în vedere surse alternative de cerere pentru produsele germane de către consumatori. Merz a vizitat India înainte de a vizita China în calitate de cancelar.

La Beijing, se așteaptă ca Friedrich Merz să își exprime îngrijorarea față de oficialii chinezi cu privire la subvențiile acordate producției interne și la valoarea artificial scăzută a monedei sale, renminbi. Ambele sunt folosite pentru a ajuta China să inunde piețele europene cu produse ieftine, despre care specialistul Barkin estimează că contribuie la pierderea a aproape 10.000 de locuri de muncă industriale germane pe lună.

Oficialii ambelor părți și-au exprimat speranța că discuțiile ar putea duce la acorduri modeste, poate în ceea ce privește deschiderea comerțului legat de agricultură. Însă mulți analiști spun că obiectivul principal al lui Merz ar trebui să fie adoptarea unui nou ton cu Xi.

„În acest moment, nu există prea multe de obținut din partea Chinei”, a declarat Thorsten Benner, cofondator și director al Global Public Policy Institute, un think tank cu sediul la Berlin. „Cel mai important lucru este că transmite un mesaj clar despre apărarea intereselor economice ale Germaniei.”

Beijingul l-a îndemnat pe cancelar să deschidă și mai mult piața Germaniei și a Europei pentru exporturile chineze. Asta include și vehiculele electrice chinezești, care reprezintă o amenințare directă pentru industria auto tradițională a Germaniei.

Xi are o oarecare influență în discuții. Cele mai importante 40 de companii germane de top se bazează pe China pentru peste 10% din venituri, potrivit unui studiu realizat de Deutsche Bank. Mulți producători germani ar stagna fără inputuri industriale chinezești vitale, cum ar fi mineralele din pământuri rare. Xi a demonstrat deja că este dispus să limiteze aprovizionarea atunci când interesele chineze sunt amenințate.

Oficialii chinezi îl vor presa probabil pe Merz să sprijine revendicarea Beijingului asupra insulei autoguvernate Taiwan. Germania nu recunoaște Taiwanul ca țară suverană, dar menține relații diplomatice cu teritoriul. China l-a mustrat anul trecut pe ministrul de externe al Germaniei, Johann Wadephul, după ce acesta a criticat Beijingul pentru „comportamentul său din ce în ce mai agresiv” în Strâmtoarea Taiwan.

La rândul său, Merz îl va împinge probabil pe Xi să facă presiuni asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina, deși într-un limbaj atent. Merz spune uneori că există trei oameni care ar putea forța sfârșitul imediat al războiului: Putin, Xi și Trump.

Cancelarul se va vedea cu doi dintre cei trei în decurs de o săptămână. La câteva zile după întoarcerea la Berlin din China, este programat să zboare la Washington pentru a-l vizita pe Donald Trump.

