Fundația „Brigitte Bardot” va ataca în justiție escrocii care vând produse cu imaginea actriței, sub pretextul unor donații false

Fundaţia „Brigitte Bardot” avertizează persoanele rău intenţionate care fac afaceri pe seama actriţei de la moartea acesteia, survenită la 28 decembrie 2025. Într-un comunicat, asociaţia care luptă împotriva maltratării animalelor a denunţat „răspândirea pe internet a ofertelor de vânzare de fotografii, montaje asistate de inteligenţă artificială, suporturi de tot felul care reproduc imaginea Brigittei Bardot, singură sau cu animale, în situaţii fabricate din nimic”.

Pe reţelele de socializare, vânzătorii precizează că veniturile obţinute din vânzarea acestor produse vor fi donate Fundaţiei BB. În realitate, este vorba de o înşelătorie şi de „pretinse colectări de fonduri care nu au primit niciodată vreun acord”, subliniază instituţia.

Aceasta adaugă că „vor fi iniţiate acţiuni în justiţie împotriva oricărei persoane care se va implica în aceste pretinse colectări ilegale de fonduri” şi le cere admiratorilor actriţei decedate să „îi respecte memoria şi, mai ales, să fie atenţi să nu cadă în capcana acestor operaţiuni vulgare şi mizerabile de exploatare”.

Fundaţia precizează, de asemenea, că niciun produs derivat cu imaginea Brigittei Bardot nu este disponibil la vânzare. Ea încurajează mai degrabă donaţiile care „vor servi la perpetuarea operei” actriţei, care a militat pentru crearea asociaţiei în urmă cu aproape 40 de ani, potrivit Le Figaro.

Din 1992, Fundaţia BB este recunoscută ca fiind de utilitate publică. În prezent, este prezentă în 70 de ţări din întreaga lume. De asemenea, a găzduit aproape 11.000 de animale şi a deschis patru adăposturi.

Miercuri, 7 ianuarie, la ora 11.00, va avea loc înmormântarea regretatei actriţe cu o slujbă la biserica Notre-Dame de l'Assomption, din Saint-Tropez. Acest moment „privat şi confidenţial” va aduce „un omagiu deschis tuturor locuitorilor din Saint-Tropez şi admiratorilor săi, a precizat Fundaţia.

Ceremonia se va desfăşura pe bază de invitaţie. Preşedintele Republicii, Emmanuel Macron, nu va participa, în timp ce Marine Le Pen, liderul grupului Rassemblement National, a anunţat că va fi prezentă.

