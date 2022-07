Furia unei mame din Italia al cărei fiu a ucis un bărbat pentru un pachet de țigări. Simona: „Nu-l voi ierta niciodată”

Într-un interviu pentru La Stampa, o mamă al cărei fiu este acuzat că a ucis un bărbat pentru un pachet de țigări, nu-și mai poate ascunde frustarea și furia. Simona spune cu hotărâre că nu-și va ierta copilul pentru ceea ce a făcut și nici nu-l va vizita în închisoare.

Simona Buonanoce este mama a cinci copii, printre care și Francesco, în vârstă de 20 de ani, care în urmă cu câteva zile l-a ucis la Torino pe Augusto Bernardi, în vârstă de 56 de ani, pentru un pachet de țigări. „Nu îl iert, n-o să-l iert niciodată. Are douăzeci de ani, este adult. Trebuie să-și asume responsabilitatea pentru faptele lui. Am făcut până acum pentru el tot ce a fost posibil. Am crescut singură cinci băieți. Am încercat să-i stabilesc lui Francesco niște reguli. În ultimele săptămâni chiar am crezut că se îndreaptă”, a declarat Simona pentru La Stampa.

Femeia a spus că în ultimele zile Francesco a fost mai liniștit, nu a ieșit în oraș și a fost concentrat pe muncă. „Eram uimită că nu mai iese noaptea. Am gândit: Uite, ce bun este. Stă acasă pentru că știe că mâine trebuie să se trezească devreme. Eram liniștită. De aceea am plecat atunci din Torino. Dacă știam că se poate întâmpla una ca asta, nu l-aș fi lăsat singur”.

„Eu cred că nici nu și-a dat seama de ceea ce a făcut... Problema este că nu numai că și-a distrus lui viața, ci și pe a noastră. Știam că mai devreme sau mai târziu va face prostii, dar nu credeam că este capabil să ucidă. Am sunat la poliție de mai multe ori”, spune Simona Buonanoce, care explică că fiul ei mai fura, dar nu era deloc violent. Recunoaște cu sinceritate că spera ca la un moment dat fiul ei să fie arestat pentru furt, ca să primească o lecție.

Potrivit sursei citate, în noaptea crimei, Francesco era sub influența drogurilor. Le-a spus anchetatorilor că era la fereastră când un bărbat - victima - i-a cerut o țigară. Spune că a coborât să-i ofere țigara, însă acesta a vrut să-i smulgă din mână tot pachetul. S-au încăierat, iar Francesco a constatat că nu are telefonul, a suspectat că bărbatul în cauză i l-a furat și, de furie, l-a lovit.

Tot el a mai spus că bărbatul însă respira atunci când i-a spus unei femei să sune la ambulanță.

Ulterior a fost declarat decesul bărbatului, iar Francesco a fost arestat. Simona, mama lui, spune că nici măcar nu-l va vizita la închisoare.