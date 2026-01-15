Live TV

Furie în Islanda după „o glumă" a ambasadorului american desemnat de Trump despre „cel de-al 52-lea stat"

Billy Long
Billy Long a fost nominalizat de Trump pentru postul de ambasador în Islanda. Sursa foto: Profimedia Images

Mii de persoane au semnat o petiție prin care își exprimă indignarea, după ce candidatul propus de Donald Trump pentru postul de ambasador în Islanda ar fi glumit că această țară nordică ar trebui să devină al 52-lea stat al SUA, transmite The Guardian.

Miercuri, cu câteva ore înainte ca oficiali de rang înalt din Groenlanda și Danemarca să se întâlnească cu reprezentanți ai SUA în încercarea de a contracara amenințările lui Trump privind preluarea insulei arctice, publicația Politico a relatat că a auzit comentarii similare referitoare la o altă insulă nordică.

„Am auzit că fostul congresman Billy Long, nominalizat de Trump pentru postul de ambasador în Islanda, le-ar fi spus unor membri, aseară, că Islanda va fi cel de-al 52-lea stat și că el va fi guvernator”, a scris Politico în buletinul său informativ matinal.

Reacția la Reykjavík a venit imediat. Într-o declarație pentru The Guardian, Ministerul de Externe al Islandei a precizat că a contactat ambasada SUA pentru clarificări. „Ministerul Afacerilor Externe a contactat ambasada SUA în Islanda pentru a verifica veridicitatea comentariilor atribuite candidatului”, a transmis instituția.

Într-o petiție adresată ministrului islandez de Externe, Katrín Gunnarsdóttir, prin care se cere respingerea numirii lui Long ca ambasador, inițiatorii au scris: „Aceste cuvinte, rostite de Billy Long, pe care Donald Trump l-a nominalizat ambasador în Islanda, poate că au fost spuse în glumă. Totuși, ele sunt ofensatoare pentru Islanda și pentru poporul islandez, care a trebuit să lupte pentru libertatea sa și a fost mereu un prieten al Statelor Unite”.

În câteva ore de la lansare, peste 3.200 de persoane semnaseră petiția, susținând apelul ca SUA „să nominalizeze o altă persoană care să manifeste un respect mai mare față de Islanda și poporul islandez”.

Miercuri, Long și-a cerut scuze pentru remarci într-un interviu acordat Arctic Today, un site de știri dedicat regiunii. Publicația l-a citat spunând că declarațiile au fost făcute în glumă, în timp ce alții glumeau pe seama lui Jeff Landry, trimisul special al lui Trump pentru Groenlanda.

„Nu a fost nimic serios în asta, eram cu niște oameni pe care nu-i mai văzusem de trei ani și ei glumeau că Jeff Landry ar fi guvernatorul Groenlandei, apoi au început să facă glume pe seama mea, iar dacă cineva s-a simțit ofensat, îmi cer scuze”, a declarat Long, citat de publicație.

Deși Long a spus că înțelege de ce comentariile au stârnit reacții, a insistat că a fost vorba doar de o glumă și nu ar trebui luată în serios: „Îmi cer scuze și acesta este singurul meu comentariu; aștept cu nerăbdare să lucrez cu poporul islandez și îmi pare rău că a fost interpretat astfel. Eram cu un grup de prieteni și nu era nimic serios în asta”.

Joi, Sigmar Guðmundsson, deputat islandez din Partidul Reformei Liberale, parte a coaliției de guvernare, a descris remarcile drept „o glumă nu prea reușită”, având în vedere tensiunile legate de Groenlanda.

„Este evident că acest lucru este extrem de serios pentru o țară mică precum Islanda”, a declarat el pentru cotidianul Morgunblaðið. „Trebuie să înțelegem că toate argumentele de securitate invocate de americani în legătură cu Groenlanda se aplică și Islandei. Este vorba despre poziția geografică a acestor două insule.”

El a descris comentariile ca fiind un semn al lipsei crescânde de respect manifestate în SUA față de suveranitatea statelor mici. „Și islandezii trebuie să aibă curajul, în pofida relațiilor noastre foarte prietenoase cu Statele Unite, nu în ultimul rând prin NATO, să discute unde și cum sunt cel mai bine deservite interesele noastre de securitate într-o lume în schimbare.”

